کشف یک انبار سلاح و مهمات متعلق به داعش در کرکوک عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق امروز شنبه از کشف یک انبار اسلحه و مهمات داعشی در استان کرکوک خبر داد.

این واحد در بیانیه ای اعلام کرد: نیروی مشترکی از هنگ سوم تیپ ۵۶ حشد العشائری و واحد اداره اطلاعات و امنیت کرکوک اقدام به حمله به پناهگاه تروریستهای داعش در اطراف وادی ابو شحمه در ناحیه الرشاد کردند.

در این بیانیه آمده است: نیروهای امنیتی عراق در این عملیات، ۷۶ راکت اتریشی و ۴ بمب و یک جعبه مهمات متعلق به داعش را کشف کردند و پناهگاه تروریستهای داعش نیز منهدم شد.

گفتنی است نیروهای امنیتی عراق برای اطمینان از عدم ظهور مجدد داعش و عناصر فراری آن، به جستجو، پاکسازی و تعقیب بقایای داعش در سراسر این کشور ادامه می دهند.

عناصر باقی مانده ای از داعش هنوز در مناطقی از بغداد، صلاح الدین، دیالی، کرکوک، نینوا، الانبار و برخی مناطق دیگر فعالیت دارند.