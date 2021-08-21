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۳۰ مرداد ۱۴۰۰، ۱۶:۲۷

امروز اعلام شد؛

کشف یک انبار سلاح و مهمات متعلق به داعش در کرکوک عراق

کشف یک انبار سلاح و مهمات متعلق به داعش در کرکوک عراق

واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق امروز شنبه از کشف یک انبار اسلحه و مهمات در استان کرکوک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه نیوز، واحد اطلاع رسانی امنیتی عراق امروز شنبه از کشف یک انبار اسلحه و مهمات داعشی در استان کرکوک خبر داد.

این واحد در بیانیه ای اعلام کرد: نیروی مشترکی از هنگ سوم تیپ ۵۶ حشد العشائری و واحد اداره اطلاعات و امنیت کرکوک اقدام به حمله به پناهگاه تروریستهای داعش در اطراف وادی ابو شحمه در ناحیه الرشاد کردند.

در این بیانیه آمده است: نیروهای امنیتی عراق در این عملیات، ۷۶ راکت اتریشی و ۴ بمب و یک جعبه مهمات متعلق به داعش را کشف کردند و پناهگاه تروریستهای داعش نیز منهدم شد.

گفتنی است نیروهای امنیتی عراق برای اطمینان از عدم ظهور مجدد داعش و عناصر فراری آن، به جستجو، پاکسازی و تعقیب بقایای داعش در سراسر این کشور ادامه می دهند.

عناصر باقی مانده ای از داعش هنوز در مناطقی از بغداد، صلاح الدین، دیالی، کرکوک، نینوا، الانبار و برخی مناطق دیگر فعالیت دارند.

کد مطلب 5285785

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