رمز پیروزی رزمندگان دفاع مقدس شجاعت و اطاعت از ولایت بود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم که از سوی پایگاه بسیج مسجد امام حسین (ع) برگزار شد، مهندس مهدی چمران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان با بیان خاطراتی از حاج احمد متوسلیان ، کاظم اخوان و اوایل جنگ تحمیلی دراهواز پرداخته و گوشه هایی از حوادث اوایل جنگ تحمیلی و جنگ های چریکی که با محوریت شهید دکتر مصطفی چمران انجام شد را تشریح کرد.

رئیس شورای شهر تهران در ادامه افزود: طبق اسناد منتشرشده ایران در جنگ تحمیلی تنها با عراق نمی جنگید و در آن دوران کشورهای آمریکایی ، اروپایی ، عربی و حتی برزیل و هند نیز به عراق کمک های تسلیحاتی می کردند.

چمران خاطرنشان کرد: در شرایطی که صدام در جنگ تحمیلی نه تنها تمام دستگاه های حکومتی خود بلکه کارمندان و دانشگاهیان و مدارس را برای جنگ به جبهه فرستاده بودد ، حدود 60 میلیارد دلار کمک های نقدی نیز از کشورهای عربی دریافت کرد، از میلیارد ها دلار ذخیره ارزی خود استفاده کرده و تا پایان جنگ تعداد لشکرها، تانک ها و به طور کلی مهماتش چند برابر شده بود اما رزمندگان اسلام توانستند در مقابل آنها ایستادگی کرده و به پیروزی دست پیدا کنند.

رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر این که پیروزی ایران تنها به دلیل ایمان و اعتقاد راسخ و راستین رزمنده ها بود، تاکید کرد: مهمترین سلاح رزمنده ها شهادت بود و به دلیل اعتقاد بر اصل شهادت و داشتن این سلاح توانستیم به پیروزی دست پیدا کنیم.

دریادواره 43 شهید مسجد امام حسین (ع) تهران، که با حضور اقشار مختلف جامعه ، بویژه دانشجویان و دانش آموزان برگزار شد گروه فرهنگی هنری آوای عصر پیرامون جاوید الاثر احمد متوسلیان به اجرای برنامه های هنری پرداخته و حاج غلامرضا کویتی پور نیز در وصف شهدا مدیحه سرایی کرد.