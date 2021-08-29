رونمایی از یک اتفاق مهم پزشکی در مستند «ضریب هوشیاری ۳»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیلم، مستند Gcs۳ (ضریب هوشیاری ۳) به تهیه‌کنندگی و کارگردانی ابراهیم شفیعی، روایتی تصویری از یک اتفاق مهم در دنیای پزشکی است که آماده پخش شده است.

این فیلم مستند رونمایی از یک اتفاق مهم در دنیای پزشکی است که به روش منحصر به فردی برای نجات جان بیمارانِ در شرف مرگ مغزی پرداخته است.

مستند «Gcs۳» در ۵۰ دقیقه آماده نمایش شده و شامل تصاویر مستند از بیمارانی است که با این روش درمان شدند. نمایش وضعیت آنان پیش و پس از عمل و حتی سال‌ها بعد از جراحی، بخش هایی از مستندات پزشکان ایرانی برای اثبات ادعای موثر بودن این روش درمانی است. همچنین مروری بر مقالات پزشکی مرتبط با این موضوع انجام شده و مستندات علمی پژوهشی نیز مورد بررسی دقیق قرار گرفته است.

تحقیق، نگارش و کارگردانی این مستند را ابراهیم شفیعی بر عهده داشته و از دیگر عوامل آن می توان به بازیگران: ابراهیم لطیفی، سهیل محبی، سها پورحاتمی، فهیمه گردان، علی خونساری، بیتا علیمحمدی، مدیر تصویربرداری: سجاد سبحانی، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: جواد کاهه، مدیر صدابرداری: جلال سعادت یار، تدوین: مهدی توسلی، طراح گریم: زهرا عباسی، طراح صحنه و لباس: ابراهیم لطیفی، صداگذار: جلال سعادت یار، موسیقی: اکبر بلالی، عکاس: امیر ایزدی، مدیر تولید: امین رضئی، مدیر تدارکات: علیرضا نظری، روابط عمومی: مطهره کشاورز محمدیان و مشاور پروژه: وحید جلیلوند اشاره کرد.