به گزارش خبرنگار مهر، شهرام حبیب‌زاده در برنامه زنده رادیویی و تلویزیونی «رادیو ساعاتی» شبکه سبلان اظهار کرد: همزمانی اپیدمی کرونا با هفته دولت باعث شد که امسال، سالی متفاوت‌تر داشته باشیم و برنامه خاصی در جهت افتتاح پروژه‌های بهداشتی و درمانی نبود، هر چند که هر پروژه‌ای به محض آماده شدن در طول سال راه اندازی شده و به بهره برداری رسیده و در خدمت هم استانی‌های شریف استان قرار گرفته است.

وی گفت: در طول یک دهه اخیر، خدمات مختلفی در حوزه سلامت استان ارائه شده که در مقایسه با سال‌های قبل از آن شاهد رشد و پیشرفت چشمگیری هستیم.

حبیب زاده، اضافه شدن تخت‌های ICU، CCU، دستگاه‌های اکسیژن ساز، MRI، سی تی اسکن را گوشه‌ای از این خدمات ارزنده دانست و افزود: با توجه به اپیدمی کرونا تا حد زیادی توانستیم زیرساخت‌های بیمارستانها را در جنبه‌های مختلف اعم از تجهیزات پزشکی، نیروی انسانی، فضای فیزیکی و … با توجه به شرایط کرونایی، تکمیل کنیم که با وجود همه این موارد، تلاش در جهت رفع کمبودها و نواقص موجود، امری ضروری است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، عزم و اراده کارکنان دانشگاه در تمامی رده‌ها و واحدها بخصوص مدافعین سلامت و کارکنان خط مقدم مبارزه با بیماری کرونا را ارزشمند و قابل ستایش دانسته و تصریح کرد: تاکنون در طول چند سال گذشته، این حجم از فشار کاری بر روی پرسنل دانشگاه مشاهده نشده بود که لازم است از این همه مجاهدت و ایثار و از خودگذشتگی کارکنان دانشگاه قدردانی ویژه بعمل آید.

حبیب زاده، کار در بهداشت و درمان را کاری بسیار سخت و طاقت فرسا عنوان کرد و بیان کرد: با وجود ابتلاء و بیماری، مسئولیت خانوادگی، فشار بالای کاری، کمبود نیرو و مشکلات دیگر، کادر بهداشت و درمان، شبانه روزی در طول بیماری کرونا با جان و دل و پشتکار در خدمت مردم عزیز استان بودند.

وی تدوین سند سیمای سلامت استان را بسیار مهم و ارزشمند دانست و گفت: برنامه ریزی ها در این سند حول پنج محور سرطان‌های گوارش، حوادث ترافیکی، بیماری‌های روان و خودکشی، محیط زیست و تغذیه سالم بوده که امیدواریم بتوانیم با مشارکت سایر سازمان‌ها و همکاری مردم، بدرستی این سند را در استان اجرایی نمائیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، خرید، نصب و راه اندازی دستگاه‌های پیشرفته و تجهیزات پزشکی را در دوران کرونا بسیار مؤثر و مفید قلمداد کرده و تصریح کرد: به عنوان نمونه قبل از بیماری کرونا تمامی تست‌های تشخیصی مثل آنفلوانزا به تهران یا تبریز ارسال می‌شد که بعد از شروع اپیدمی و با جدیت استاندار اردبیل، اولین درخواست ما محقق شده و دستگاه تشخیصی PCR در استان راه اندازی شد که حتی بعد از کرونا هم در تشخیص بسیاری از بیماری‌ها کمک کننده خواهد بود. همین جدیت در کار باعث شد آزمایشگاه کرونای دانشگاه جز معدود آزمایشگاه‌هایی هست که توسط انستیتو پاستور ایران حائز امتیاز کامل در برنامه مهارت آزمایی تشخیص مولکولی بیماری کووید ۱۹ سازمان بهداشت جهانی شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اردبیل با اشاره به آمار و وضعیت بیماری کرونا در استان اظهار کرد: در روزهای گذشته وضعیت استان بسیار وخیم و بحرانی بود به طوری که هر روز مجبور بودیم برای بستری بیماران، یک بخش کرونا راه اندازی کنیم، ولی محدودیت‌های تردد و تعطیلات چند روز قبل باعث شد تا حدی بتوانیم از وضعیت بسیار بحرانی بیماری خارج شویم و امیدواریم با کمک مردم عزیز استان، شاهد کاهش در ابتلاء و بستری‌ها در مراکز درمانی باشیم.