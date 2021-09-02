مرحله استانی چهل و چهارمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام عباس نصیر الاسلامی ظهر پنجشنبه در حاشیه برگزاری این مسابقات افزود: این مسابقات در بقعه متبرکه امامزاده شاه مختار (ع) شهرستان بویراحمد آغاز شده است.
وی بیان داشت: گسترش موقوفات قرآنی میتواند باعث کمک در برگزاری هر چه بهتر مسابقات سراسری قرآن کریم باشد.
نصیر الاسلامی با بیان اینکه این مسابقات از دهم شهریور ماه با رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی آغاز شد، افزود: در شرایط کنونی عمدهترین نیاز افزایش وقف با نیت گسترش و ترویج فرهنگ و فعالیتهای قرآنی انجام میشود.
وی تصریح کرد: آثار انس با قرآن همواره در زندگی افراد هویدا است و میتواند مسیر و راه درست را به همه نشان داده و ما را به مسیر تعالی و صراط مستقیم هدایت کند.
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