کرمانشاه ۲۸ پایگاه اجتماعی فعال دارد

حجت الاسلام یوسف احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پایگاه‌های اجتماعی با هدف توانمندسازی مردم محلات حاشیه نشین از مدت‌ها پیش در دستور کار سازمان تبلیغات قرار گرفت.

وی افزود: در گذشته در استان کرمانشاه فقط سه پایگاه اجتماعی آن هم فقط در شهر کرمانشاه و محلات جعفرآباد، حکمت آباد و شهرک زین العابدین (ع) داشتیم.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به راه اندازی پایگاه‌های اجتماعی متناسب با نیاز استان کرمانشاه، تصریح کرد: در حال حاضر و با پیگیری‌های مجموعه تبلیغات اسلامی در استان کرمانشاه، ۲۸ پایگاه اجتماعی فعال در استان کرمانشاه داریم.

وی ادامه داد: هماهنگی‌های لازم برای ایجاد پایگاه‌های اجتماعی در محلات حاشیه نشین شهرستان‌های پاوه، جوانرود، روانسر و ثلاث باباجانی به تعداد هر شهرستان ۲ پایگاه با محوریت روحانیون اهل‌سنت انجام گرفته که این نخستین باری است که در مناطق اهل تسنن کشور پایگاه‌های اجتماعی راه اندازی می‌شود.‌

احمدی همچنین با اشاره به دریافت مجوز جذب ۶۰ روحانی در مناطق محروم استان کرمانشاه، گفت: روحانیون جذب شده با اولویت مناطق آسیب پذیر در استان کرمانشاه مستقر می‌شوند.