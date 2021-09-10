۳۴ دستگاه استخراج رمز ارز در لامرد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با تلاش پاسداران و بسیجیان گمنام امام زمان (عج) سازمان اطلاعات سپاه فجر در ناحیه لامرد ۳۴ دستگاه استخراج رمز ارز (ماینر) کشف و ضبط شد.

بسیجیان گمنام امام زمان (عج) سازمان اطلاعات سپاه فجر در ناحیه لامرد پس از اطلاع از راه اندازی یک مزرعه غیر قانونی استخراج رمز ارز در یک مرغداری در شهرستان لامرد، با انجام اقدامات اطلاعاتی متوجه وجود مقادیری ماینر غیر قانونی با استفاده از برق غیر قانونی شدند.

در این رابطه با مراجعه به محل و با هماهنگی با مقامات قضائی، تعداد ۳۴ دستگاه ماینر به همراه تجهیزات کشف و ضبط و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

در چند ماه گذشته تا کنون ۵۰ دستگاه ماینر توسط ناحیه مقاومت بسیج سپاه لامرد کشف و ضبط شده است.