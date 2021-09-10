پیکر مطهر شهید مدافع حرم «عیوض احمدی» در شهریار تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه با حضور مردم شهیدپرور پیکر مطهر شهید مدافع حرم تیپ فاطمیون، «عیوض احمدی» تشییع و در امامزاده احمدرضا (ع) روستای رزکان شهریار به خاک سپرده شد.

بر اساس این گزارش هویت این شهید گلگون کفن که در سوریه حضور یافته بود، شهریور ماه سال ۱۳۹۵ در شب شهادت امام محمدباقر (ع) در منطقه حلب در سن ۱۹ سالگی به درجه رفیع شهادت رسید و پس از ۵ سال مفقودالاثری هویت شناسایی و امروز در شهریار به خاک سپرده شد.

گفتنی است که آئین تشییع پیکر شهید به صورت خودرویی از ابتدای شهرک اداری شهریار به صورت خودرویی برگزار شد و با حضور در گلزار شهدا و اقامه نماز، این مدافع حرم حضرت زینب (س) در آرامگاه ابدی خود آرام گرفت و مراسم شام غریبان این شهید امروز جمعه پس از مغرب و عشا در آستانه امامزاده احمدرضا رزکان و مراسم سوم و هفتم روز یکشنبه ۲۱ شهریور بر سر مزار شهید برگزار می‌شود.