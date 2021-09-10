ترافیک در جاده چالوس سنگین است

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس - کرج حد فاصل مرزن آباد تا پل دزدبن، محدوده هزارچم، حدفاصل سیاه بیشه تا نساء، پل خواب تا وینه و محدوده بیلقان سنگین است.

وی بیان کرد: ترافیک در آزادراه قزوین - کرج حدفاصل کردان تا کمالشهر، پلیس راه مهرشهر تا گلشهر و پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس نیز سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال تصریح کرد: محورهای استان فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی با اشاره به ترافیک روان در مسیر رفت و برگشت بین آبیک و طالقان متذکر شد: در دیگر محورهای استان نیز ترافیک روانی است.