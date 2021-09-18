خبرگزاری مهر - گروه استانها: شهرستان مهر در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی دارای ظرفیتهای بسیار بالایی است و یکی از قطبهای حوزه انرژی در سطح کشور است.
شهرستان مهر دارای پالایشگاه گازی است که ۱۰.۵ درصد از تأمین گاز کشور و ۷.۵ درصد از تأمین سبد انرژی کشور را بهعهده دارد و پس از مجموعه پالایشگاههای مجتمع گاز پارس جنوبی، دومین تولیدکننده گاز طبیعی کشور محسوب میشود.
همچنین در این شهرستان، یک پالایشگاه دیگر با نام پالایشگاه پارسیان سپهر مهر، که گاز متان و مخلوطهای گازی شامل اتان، بوتان و پروپان، و استحصال گازهای صنعتی اتان و C۲+ که سالانه قریب به ۱۸ میلیون تن تولیدات دارد.
این در حالی است که سالهاست که مردمان روستانشین محروم دارالمیزان شهرستان مهر با کمبود سیلندر گاز و نبود لوله کشی گاز خانگی روبرو شدهاند.
منطقه دارالمیزان دارای ۱۷ روستا، و در ۷۰ کیلومتری شهرستان مهر استان فارس واقع شده است.
یکی از وظایف مهم شرکتهای گازی و دیگر صنایع در جهان، عمل به مسئولیتهای اجتماعی است ولی در استان فارس و خصوصاً در حوزه صنعت گاز، این مسئولیتها کمتر عمل میشود.
علیرغم تلاشهایی که برای گازرسانی به نقاط مختلف استان فارس صورت گرفته است، انتظار میرود گاز مورد نیاز مردمی که از شبکه گاز برخوردار نیستند نیز تأمین شود ولی مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد.
یکی از سکنه این روستا در گفتوگو با مهر اظهار کرد: به دلیل سهمیه بندی سیلندر گاز، و کمبود آن در بعضی از مواقع تا پنج روز بدون گاز زندگی خود را میگذرانیم، و مجبوریم برای طبخ غذا از هیزم استفاده کنیم، و مسؤلین نیز قولهایی را به ما دادهاند اما هنوز خبری از گازرسانی نیست.
یکی دیگر از اهالی این روستاها که خود، بیش از دو دهه راننده حمل سیلندر گاز مایع است در گفتوگو با مِهر اظهار داشت: در این سالیان دراز، همیشه با کمبود سیلندر گاز مایع و وجود چنین مشکلاتی روبرو بودهایم، و انتظار میرود متولیان امر فکری به حالمان کنند.
یکی دیگر از اهالی منطقه دارالمیزان با تاکید بر اینکه ما روی سفرههای گازی نشستهایم، تصریح کرد: این نعمت خدادادی که در این مناطق است، حق مردم این منطقه است، اما به مردم هیچ فایدهای نمیرسد و سیلندر گاز نیز مدتی است گران هم شده، اما کسی پاسخگو نیست، و مسؤلین باید به مشکلات مردم رسیدگی کنند و گازکشی شهری را هرچه سریعتر به سرانجام برسانند.
در این رهگذر، سید خاتم حسینی عضو شورای دارالمیزان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این مناطق همانند قدیم، از سیلندر گاز مایع استفاده میکنند و اهالی روستاها برای خرید گاز با مشکل مواجه هستند و در بعضی از روزها مردم از هیزم استفاده میکنند که انتظار میرود مسؤلین درد مردم این منطقه را حس کنند.
حسینی افزود: بنده به عنوان نماینده این مردم و عضو شورا این قضایا را دنبال کردهام، و مکاتبات را مفصل به مسؤلین و متولیان امر انجام داده، و نماینده مجلس نیز این مهم را به جد دنبال کرده است.
همچنین سید یوسف میرطالبی دهیار دارالمیزان نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: متأسفانه این منطقه از نعمت گاز و زیرساختها بی بهره است، و نزدیکی با قطب صنعتی کشور و فاصله کم انتظار میرود از نعمت گاز بی بهره نباشیم.
وی افزود: فاصله ما تا شهر جم قریب به ۲۰ کیلومتر است که خود جم دارای حوزه گازی است و شهرستان مٌهر نیز اینچنین است، و امید است این حق مردم هر چه سریعتر عملیاتی شود.
حالا باید دید، مسؤلین و متولیان امر، مطالبات به حق مردم منطقه دارالمیزان را کی عملیاتی خواهند کرد؟
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