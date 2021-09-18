پیمان نظامی استرالیا-انگلیس-آمریکا، پکن را تهدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گلوبال تایمز چین در گزارشی نوشت که اتحاد نظامی اخیر استرالیا-انگلیس-آمریکا موسوم به AUKUS، ممکن است منجر به حمله هسته ای به استرالیا شود.

رسانه چینی مذکور به نقل از یک کارشناس ارشد نظامی چین که نامش فاش نشد، آورده است که پکن ممکن است کانبرا را یک تهدید هسته ای در نظر بگیرد، چرا که زیردریایی های اتمی می توانند به طور بالقوه دارای کلاهک های هسته ای باشند که توسط انگلیس یا آمریکا تهیه شده است.

کارشناس ناشناس مذکور گفت: این اقدام استرالیا را به یک هدف بالقوه برای حمله هسته ای تبدیل می کند زیرا کشورهای دارای سلاح هسته ای مانند چین و روسیه، مستقیماً با تهدید زیردریایی های هسته ای استرالیا مواجه اند که در خدمت خواسته های راهبردی آمریکا هستند.

منبع ناشناس یاد شده همچنین اعلام کرد که چین و روسیه قصد ندارند با استرالیا به عنوان «یک قدرت غیر هسته ای بی گناه» رفتار کنند، بلکه رویکرد و رفتارشان با این کشور به عنوان «متحد آمریکا که می تواند در هر زمان به سلاح هسته ای مسلح شود» خواهد بود.

کارشناس چینی تأکید کرد که آرمانهای هسته ای «اسکات موریسون» نخست وزیر استرالیا ممکن است عواقب ویرانگری را در پی داشته باشد و این درحالی است که وی همچنین اعلام کرد که ادعای کانبرا مبنی بر اینکه قصد دستیابی به سلاح هسته ای را ندارد، «بی معنی» است.

استرالیا از هیچ نوع صنعت هسته ای برخوردار نیست و نخست وزیر این کشور مدعی شده است که این کشور بدون برنامه هسته ای باقی خواهد ماند.

پیشتر «ژائو لیجیان» سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به ابراز نگرانی وزرای خارجه و دفاع ایالات متحده و استرالیا نسبت به وضعیت دریای جنوبی چین، منطقه سین کیانگ، هنگ کنگ و تایوان، در یک نشست خبری از مقامات واشنگتن و کانبرا خواسته بود تا از مداخله در امور داخلی چین و ایجاد ناآرامی در منطقه آسیا- اقیانوس آرام خودداری کنند.

وی قبل تر نیز به اعلام رسمی پیمان سه جانبه آمریکا-انگلیس- استرالیا (َAUKUS) در منطقه راهبردی ایندوپاسیفیک که به موجب آن، دولت کانبرا به زیردریایی های هسته ای مجهزمی شود، واکنش نشان داده بود.

ژائو این پیمان را تهدیدی جدی برای ثبات منطقه ارزیابی کرده و درباره تشدید رقابت تسلیحاتی هشدار داده بود.