خدامراد زراعی، باغدار سنندجی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یازدهم فروردین امسال، عده‌ای ناشناس با حمله به باغ بنده، ۲ هکتار از آن‌را به‌طور کامل نابود کرده‌اند، گفت: مساحت باغ که در روستای گزنه سنندج قرار دارد، ۶.۵ هکتار بود و افراد ناشناس ۲ هکتار آن‌را از بین برده‌اند.

وی ادامه داد: این افراد ۲ هزار و ۶۷۸ درخت مثمر میوه را طوری قطع کرده‌اند که مجدداً قابل رویش نباشد، به عنوان مثال درختان جوان انگور را با تبر نابود کرده‌اند. ضمن اینکه استخر و لوله‌های آبیاری را نیز کاملاً از بین برده‌اند.

این باغدار تصریح کرد: برآورد اولیه کارشناسان این بوده که بدون احتساب درختان انگور، استخر و لوله‌ها، ۵۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خسارت به باغ وارد شده است.

زارعی با بیان اینکه به دنبال این اتفاق، مسئولان جهاد کشاورزی سنندج و قوه قضائیه چندین بار به دیدن باغ آمده و شرایط را از نزدیک بررسی کردند، گفت: آنها وعده دادند که مجرمان را در اسرع وقت شناسایی می‌کنند، ضمن اینکه مسئولان جهاد کشاورزی نیز قول دادند تا به بازسازی باغ کمک کنند.

وی با بیان اینکه این باغ را سالیان قبل وزارت جهاد کشاورزی در قالب طرح طوبی در اختیار بنده قرار بود، افزود: متأسفانه با گذشت چند ماه از آن زمان، هیچ اتفاقی نیفتاده و مسئولان به وعده‌های خود عمل نکرده‌اند.

زارعی تصریح کرد: هم اکنون بحث فقط نابودی سرمایه یک باغدار و کشاورز نیست، بلکه این درختان سرمایه‌های ملی بودند که از بین رفتند و شبیه این اتفاق در برخی نقاط دیگر کشور نیز افتاده و اگر با عاملان برخورد نشود، تبدیل به یک عادت و رویه می‌شود و منافع ملی را هدف می‌گیرد.

این باغدار از مسئولان مربوطه درخواست که به این مساله به قید فوریت رسیدگی و عامل یا عاملان آن‌را مجازات کنند.

چندی قبل از تخریب باغ، چند نفر وارد باغ شده و مدعی شدند که بنده اهل این روستا نیستم و زمین‌های باغ متعلق به من نیست در حالی که یازده سال قبل، جهاد کشاورزی در قالب طرح طوبی این زمین‌ها را به بنده واگذار کرد و این آبادانی که اینجا اتفاق افتاده، حاصل کار بنده بوده است.

زارعی از عدم نقطه‌زنی باغ توسط مسئولین قضائی انتقاد کرد.