هنگ کنگ برای سال ‏تحصیلی ۲۰۲۳-۲۰۲۲‏ بورس تحصیلی اعطا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه اعطای بورسیه تحصیلی (فلوشیپ) در مقطع دکتری(HKPFS) دانشگاه های هنگ کنگ برای سال تحصیلی ۲۰۲۳-۲۰۲۲ زیر نظرکمیته بورسیه های دانشگاهی (RGC) این منطقه آغاز شده است.

اطلاعات مربوط به نحوه ثبت نام در سایت www.rgc.edu.hk/hkphd قابل دسترس است و آخرین مهلت ثبت نام اول دسامبر ۲۰۲۱ (۱۰ آذر ۱۴۰۰) بصورت فردی و آنلاین است.

در این برنامه ۳۰۰ نفر از پذیرفته شدگان بورسیه ماهانه ۳۴۶۰ دلاری بعلاوه سالانه ۱۷۳۶ دلار هزینه تحقیقات حداکثر به مدت ۳ سال دریافت می کنند.

متقاضیان توجه کنند تحصیل در دانشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت در صورتی که دوره منجر به اخذ مدرک تحصیلی شود و فرد متقاضی ارزشیابی مدرک تحصیلی خود در ایران باشد، الزامی است.