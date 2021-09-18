۳۰ هزار مترمربع اراضی کشاورزی در کلاردشت آزادسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار مرتضی میرزایی اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر تغییر کاربری غیر قانونی و انجام ساخت و ساز در بخش قابل توجهی از زمین‌های کشاورزی شهرستان کلاردشت، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی آن شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی‌های قضائی و با همکاری نمایندگان جهاد کشاورزی آن شهرستان زمین‌های مورد نظر شناسایی و در اقدامی عملیاتی دیوارکشی‌ها و بناهای احداث شده در این زمین‌ها تخریب شد.

سردار میرزایی، تصریح کرد: در این عملیات ۳۰ هزار متر از اراضی کشاورزی که به تصرف زمین خواران در آمده بود رهاسازی و در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفت.

این مقام انتظامی ارزش زمین‌های رها سازی شده از چنگ زمین خواران را برابر نظر کارشناسان بالغ بر ۹۰۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این ارتباط ۳ پرونده قضائی تشکیل و در اختیار مرجع قضائی گرفت.

فرمانده انتظامی استان مازندران، با اشاره به اینکه تجاوز به اراضی ملی و کشاورزی تجاوز به حقوق همه مردم به ویژه نسل آینده این کشور است، تصریح کرد: هرگونه تصرف و ساخت و سازهای غیر مجاز در زمین‌های کشاورزی موجب اخلال در خودکفایی کشور در بخش کشاورزی و رواج بیکاری در جامعه خواهد شد.

سردار میرزایی با بیان اینکه زمین خواران بدون در نظر گرفتن حق عامه مردم در بهره مندی از نعمت‌های خدادادی با هدف رسیدن به سودهای کلان اقدام به تصرف، تفکیک و فروش زمین و منابع طبیعی می‌کنند، از مردم خواست: قبل از خرید و یا اقدام به ساخت و ساز حتماً از مراجع قانونی آن اقدام کنند.