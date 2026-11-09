محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز همچنان در ارتفاعات استان احتمال بارش‌های پراکنده و رعدوبرق مورد انتظار است و روز چهارشنبه نیز گذر موج نسبتاً ضعیفی از فراز استان سبب ابرناکی، بارش پراکنده، رعدوبرق و وزش باد متوسط و گاهی تندباد لحظه‌ای در برخی نقاط به‌ویژه سواحل، مناطق جنوبی، بخش‌های مرکزی و ارتفاعات خواهد شد.

وی افزود: تا پایان هفته افزایش رطوبت و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در برخی نقاط استان به‌ویژه مناطق شمالی، شرقی، جاده‌های کوهستانی، سواحل، مناطق جنوبی و راه‌های مواصلاتی تا مرکز استان وجود دارد و شمال خلیج فارس نیز تا روز پنجشنبه مواج خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان در پایان خاطرنشان کرد: در شبانه‌روز گذشته بندر ماهشهر با دمای ۳۰ و دزپارت با دمای ۸.۲ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز (فرودگاه) نیز در همین مدت به بیشینه دمای ۲۹.۲ و کمینه دمای ۱۸.۹ درجه سانتیگراد رسیده است.