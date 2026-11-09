به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا نهبندانی اظهار کرد: روند موارد مثبت آنفلوانزا در کشور و در محدوده دانشگاه علوم پزشکی مشهد رو به افزایش است.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت موازین بهداشتی، تصریح کرد: استراحت در منزل برای افراد دارای علائم بیماری، استفاده از ماسک در خارج از منزل برای گروه‌های پرخطر و تزریق واکسن برای گروه‌های اولویت‌دار تحت نظر پزشکان مراکز جامع خدمات سلامت از جمله مواردی است که رعایت آن ضروری و اجتناب ناپذیر است.

مدیر گروه بیماری‌های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: شست‌وشوی مکرر دست‌ها، رعایت آداب تنفسی و تأمین تهویه مناسب در فضاهای کاری و آموزشی نیز از دیگر موازین بهداشتی است که باید رعایت شود.