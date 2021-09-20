حجت الاسلام مجتبی فاطمی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نسل جوان نیاز دارد که هم بداند و هم بخواند و این میسر نمی‌شود مگر با راه‌اندازی نهضت کتابخوانی و مطالعه کتاب‌های مختلفی که با تلاش نویسندگان مختلف در موضوعات متنوع در دسترس همگان قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ کتابخوانی، ادامه داد: برای مطالعه و تشویق جوان به کتاب خوانی نیاز است که در این زمینه فرهنگی سازی لازم انجام شود.

امام جمعه گیلانغرب تصریح کرد: تهیه فهرست مطالعاتی و برنامه مطالعاتی متناسب برای نقاط و قشرهای مختلف از طریق نهاد کتابخانه‌ها و همچنین برگزاری جشنواره‌های مختلف کتابخوانی در امر ترویج فرهنگ کتابخوانی مؤثر است.

وی با اشاره به جایگاه حقیقی کتابخوانی به عنوان محل آرامش که در تعابیر دینی بر روی آن تأکیدات ویژه شده است، افزود: تعبیر نویسندگی به عنوان یک نعمت، که در بر دارنده آداب جاویدان است، به منزله اطلاع رسانی اخبار گذشتگان به بازماندگان و از بازماندگان به آیندگان در سایه مطالعه و کتاب خوانی شکل می‌گیرد.

فاطمی نسب خاطرنشان کرد: امروز به دلیل وسوسه‌های فکری زیاد در بین نسل جوان، سلامت فکری را می‌توان با کتاب‌خوانی تأمین کرد.

وی گفت: در میان همه موضوعات متنوع کتاب‌ها و محتواهای موجود، بهترین محتوا و کتاب، کتابی است که انسان را به سمت خداوند و ارزشهای والای اسلامی و انقلابی هدایت کند.

امام جمعه گیلانغرب با دعوت از مردم برای شرکت در یازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی، بیان کرد: جشنواره کتابخوانی رضوی یکی از این راه‌های فرهنگ سازی برای دعوت نسل جوان به کتابخوانی بوده و تنوع در موضوعات و رده‌های سنی از محاسن این جشنواره برای تشویق نسل جوان و نوجوان کشور به مطالعه است.