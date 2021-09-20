خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- اعظم محبی: چند سالی است که سیستم آموزشی کشور متأثر از شیوع ویروس کرونا شده و متناسب با آن شیوه تحصیل تغییر کرده است.

آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها در بستر فضای مجازی انجام شده و با وجود برخی از مزیت‌های نسبی در این آموزش، مهیا نبودن زیرساخت‌های اولیه و البته گرانی ابزارآلات آموزشی همچون تبلت، لپ تاپ و مانند آن، این سبک آموزشی را دچار چالش کرده است.

سرعت کُند اینترنت در مناطق کوهستانی و روستایی انتقاد دانش آموزان و خانواده‌های آنها و حتی فرهنگیان را به همراه داشته است.

در آستانه بازگشایی مدارس و اعلام ترکیبی بودن آموزش (حضوری و غیرحضوری)، داشتن تجهیزات و لوازم این دو شیوه آموزشی الزامی بوده و بار دیگر دغدغه تهیه تبلت و گوشی‌های هوشمند در کنار سایر ملزومات آموزشی در بین خانواده‌ها ایجاد شده است.

در شرایط کرونایی که بسیاری از کسب و کارها تعطیل شده، اکثر خانواده‌ها توان خرید این تجهیزات را ندارند و همین امر نگرانی در خصوص افزایش تعداد کودکان بازمانده از تحصیل را به دنبال دارد.

پایین بودن قدرت اقتصادی خانواده‌ها در گلستان امکان دست‌یابی به این تجهیزات را سخت کرده و همچنین بروز خشکسالی و وابستگی درآمد خانواده‌ها به کشاورزی شرایط دشواری را برای شهروندان گلستانی ایجاد کرده است.

هرچند برخی از نهادهای حمایتی و آموزش و پرورش در تلاش هستند با استفاده از منابع دولتی و بهره‌گیری از توان خیران بخشی از نیازهای خانواده‌ها را تأمین کنند اما بسیاری از دانش آموزان به این تجهیزات آموزشی دسترسی ندارند.

کیفیت آموزش مجازی پایین است

یک خانم روستانشین گلستانی با اعلام رضایت از حضوری برگزار شدن کلاس‌ها، به خبرنگار مهر گفت: بنده دو فرزند دارم لذا باید برای آنها دو گوشی هوشمند تهیه کنم.

الهام صادقی بیان کرد: علاوه بر دغدغه تهیه گوشی هوشمند، هزینه اینترنت و عدم پوشش یا ضعیف بودن آن در برخی از مناطق و مخصوصاً در روستاها آموزش مجازی را سخت‌تر می‌کند.

وی افزود: پسر بنده که در مقطع متوسطه تحصیل می‌کند در سال گذشته به دلیل سرعت پایین اینترنت نتوانست در یکی از امتحانات خود شرکت کند و برای وی غیبت غیرموجه رد شد.

صادقی ادامه داد: آموزش در فضای مجازی آن طور که باید باشد، نیست زیرا برخی از فایل‌ها آماده بوده و توسط دبیران ارسال می‌شود و ممکن است بچه‌ها سوالاتی داشته باشند که نتوانند جواب آن را دریافت کنند.

وی با بیان اینکه آموزش حضوری برای دانش آموزان لازم است، گفت: هنگامی که کودکان در محیط آموزشی حضور می‌یابند احساس رقابت و انگیزه بین آنها افزایش می‌یابد و همچنین پذیرش مطالب و اطاعت پذیری آنها از معلمان بسیار راحت تر است.

علاوه بر دغدغه تهیه گوشی‌های هوشمند، نگرانی از هزینه بالای خرید اینترنت و پوشش ضعیف آن در بسیاری از مناطق گلستان وجود دارد

صادقی با اشاره به اینکه آموزش در مقطع ابتدایی بسیار حساس‌تر است، افزود: هم اکنون دانش آموزانی هستند که حتی خواندن و نوشتن را هم بلد نبوده و با اعداد آشنایی ندارند و این از ضعف‌های آموزش مجازی است که باید برطرف شود.

وی بیان کرد: برخی از خانواده‌ها در امتحانات به فرزندان خود کمک می‌کنند و بدون اینکه ارزیابی درستی از این دانش آموزان انجام شود، آنها به مرحله و مقطع بالاتر می‌روند.

صادقی با بیان این‌که اگر قرار است آموزش مجازی باشد، ارزیابی حضوری انجام شود، گفت: معمولاً معلمان بازنشسته در سنین آخر خدمت به روستاها آمده و آن انرژی و انگیزه لازم را ندارند و در این میان کودکان و دانش‌آموزان روستایی بیشترین آسیب را می‌بینند.

آموزش حضوری به مصلحت نیست

زینب کاویانی دیگر والدین گلستانی است، وی که مخالف حضوری برگزار شدن کلاس‌ها است، به خبرنگار مهر گفت: هرچند آموزش در فضای مجازی نمی‌تواند جای کلاس را بگیرد اما روش مطمئن ایمن و سلامت محور بوده و فرزندان را از خطر درگیری با بیماری کرونا مصون نگه می‌دارد.

وی افزود: در روزگاری که کرونا هر روز خانواده‌های زیادی را داغدار می‌کند اصلاً به مصلحت نیست که دانش آموزان در کلاس درس حاضر شوند زیرا حضور در اجتماع به راحتی می‌تواند انتقال بیماری را سرعت ببخشد.

کاویانی گفت: بنا بر اظهارات مسئولان بهداشت و درمان احتمال وقوع پیک کرونایی در روزهای آتی وجود دارد بنابراین نباید اجازه دهیم آموزش را زمین‌گیر کند و در این راستا آموزش مجازی از راهبردهای است که می‌تواند سلامت فرزندان را فراهم کنند.

رایگان کردن اینترنت و واگذاری تجهیزاتی مانند تبلت و موبایل به خانواده‌های کم برخوردار از جمله مواردی بود که وی به آن اشاره کرد و گفت: در شرایطی که بسیاری از کسب و کارها تعطیلی شده و درآمد خانواده‌ها کاهش یافته، ادامه تحصیل برای از دانش آموزان فراهم نیست و مسئولان باید برای جلوگیری از بازماندن کودکان از تحصیل، فکر اساسی کنند.

یک فروشنده گوشی تلفن‌های همراه هم به خبرنگار مهر گفت: قیمت تبلت و تلفن‌های هوشمند نسبت به سال قبل افزایش یافته و در توان بسیاری از خانواده‌ها نیست که برای یک دستگاه تلفن چهار میلیون تومان پرداخت کنند.

عظیم ای ری توماج افزود: استقبال برای خرید این تجهیزات در گلستان کم بوده و بسیاری برای تعمیر و به روزرسانی گوشی‌های خود را مراجعه می‌کنند.

شناسایی ۳۵۰۰ خانوار فاقد تبلت و گوشی

۱۷ هزار دانش آموز گلستان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) بوده لذا برای از اطلاع از نیازهای آنها با مدیرکل این نهاد گفتگو کردیم، عیسی بابایی به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه با نوید حضوری شدن مدارس بخشی از دغدغه‌های ما کاهش یافته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گلستان افزود: در سال گذشته طبق بررسی مددکارهای این نهاد، بیش از سه هزار و ۵۰۰ خانوار فاقد گوشی هوشمند شناسایی شد و در بقیه خانواده‌ها افرادی از خانواده دارای تلفن هوشمند بودند که می‌توانستند نیاز دانش آموزان را برطرف کنند.

وی گفت: سال گذشته دو هزار تبلت تهیه شد و در اختیار خانواده‌ها قرار گرفت و امسال دغدغه این بود که با راه اندازی پویشی در این راستا بخشی از نیاز دانش آموزان را برطرف کنیم.

بابایی ادامه داد: قیمت هر تبلت تا چهار میلیون تومان بوده و اما آموزش حضوری با در نظر گرفتن حداقل‌ها با ۵۰۰ هزار تومان هم قابل رفع خواهد بود که بخشی از این مبالغ به حساب دانش آموزان واریز شده است.

۹۲ درصد دانش آموزان گلستانی ثبت نام کرده‌اند

در سال گذشته تنها ۸۰ درصد از دانش آموزان گلستانی در سامانه شاد فعال بودند و امسال هم تا ثبت نام‌ها کامل نشوند، نمی‌توان عدد دقیقی در این مورد بیان کرد. مدیرکل آموزش و پرورش گلستان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: طبق اعلام ستاد ملی کرونا، در کلاس‌هایی با ۱۵ نفر جمعیت آموزش حضوری برقرار است و با این وجود در اکثر روستاها آموزش حضوری خواهیم داشت.

احسان گوهری راد افزود: از دانش آموزان هنگام ثبت نام جدید نظرسنجی شده تا اطلس آموزشی مشخص شود که چه میزان دانش آموزان امکان حضور در شاد را دارا بوده و چه میزان این امکان را ندارند.

وی با بیان اینکه آموزش تلویزیونی و توزیع درسنامه از دیگر روش‌های کمکی است، بیان کرد: از اواسط آبان ماه تمام مدارس با رعایت پروتکل‌های بهداشتی حضوری خواهد شد.

گوهری راد ادامه داد: نسخه جدید سامانه شاد هنوز رونمایی نشده ولی بیان شده که بسیاری از اشکالات آن برطرف شده است و ممکن است با یک نرم افزار چند کاربر بتوانند فعالیت کنند.

وی بیان کرد: اگر آموزش به طور کامل حضوری شود، سامانه شاد همچنان فعال خواهد بود زیرا محدودیت از نظر تعداد جمعیت و تعداد روزهای آموزشی وجود دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان با بیان اینکه ۹۲ درصد دانش آموزان گلستانی ثبت نام کرده‌اند، افزود: تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل استان در شرایط کرونا زیاد نبوده و بخشی از این هشت درصد که اکثراً میان پایه هستند، هنوز ثبت نام خود را کامل نکردند و امیدواریم در این هفته به مرز ۹۵ درصد برسیم.

گوهری راد اضافه کرد: سال گذشته چهار هزار و ۸۰۰ دستگاه تبلت و گوشی هوشمند از طریق خیران و آموزش و پرورش و سایر نهادها تهیه و در اختیار دانش آموزان قرار گرفت.

در آستانه بازگشایی مدارس، والدین همچنان نگران تحصیل فرزندان خود چه در آموزش حضوری و چه غیرحضوری هستند، برخی توان خرید تجهیزات را نداشته و برخی آموزش حضوری را ترجیح می‌دهند لذا در شرایطی که تغییر سبک زندگی ناشی از کرونا امری بدیهی است باید تمهیداتی از سوی متولیان اندیشیده شود تا عدالت آموزشی برقرار شده و دانش آموزان بدون دغدغه به تحصیل بپردازند و کسی از تحصیل بازنماند.