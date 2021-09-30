شکستن خط انتقال سبب کدر شدن آب گرگان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، در پی کدر شدن آب شرب در بخش‌هایی از شهر گرگان، شرکت آب و فاضلاب استان گلستان اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

به اطلاع مشترکان شهر گرگان می‌رساند با توجه به تعمیرات و رفع اتفاقات خط انتقال اصلی آبرسانی ضلع شرقی گرگان، آب شرب برخی از مشترکان با عنایت به تعمیرات فوق دچار کدورت شده است.

لذا ضمن عذرخواهی از مشترکان، به اطلاع می‌رساند همکاران شرکت آب و فاضلاب استان گلستان در تلاش هستند، تا اقدام لازم را برای رفع مشکل انجام دهند.

گفتنی است، شستشوی شبکه در حال انجام بوده و طبق اعلام آبفا، مشکل به‌زودی رفع می‌شود.