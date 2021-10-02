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۱۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۴:۵۶

ثبت تصاویری از داخل توفان سهمگین با پهپاد موج سوار

ثبت تصاویری از داخل توفان سهمگین با پهپاد موج سوار

پهپاد موج سوار اداره ملی اقیانوسی و جوی آمریکا برای اولین بار توانست تصاویر و ویدئوهایی را از درون یک توفان سهمگین دریایی ثبت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، پهپاد موج سوار یادشده موسوم به Saildrone Explorer SD ۱۰۴۵ توانست در برابر موج‌های بلند ۱۵ متری مقاومت کند و بادهایی با سرعت ۱۹۲ کیلومتر در ساعت را پشت سر بگذارد.

این پهپاد موج سوار اطلاعاتی را از درون توفان مذکور به ثبت رساند که اطلاعات منحصر به فردی در این زمینه در اختیار دانشمندان و صاحب نظران قرار می‌دهد.

پهپاد یادشده مجهز به یک بال برای کنترل توفان است که به آن کمک می‌کند در شرایط وقوع توفان شدید تعادل و سلامت خود را حفظ کند. قرار است ۵ پهپاد موج سوار از این دست در ایام وقوع توفان‌های دریایی در اقیانوس اطلس مورد استفاده قرار بگیرند.

آنها دائماً داده‌های محیطی را ضبط می‌کنند تا به محققان برای کسب درک عمیق‌تری از توفان‌ها کمک کنند. این اطلاعات می‌تواند به بهبود روند پیش بینی توفان‌ها کمک کند که نتیجه آن کاهش تلفات جانبی انسان‌ها خواهد بود.

کد مطلب 5318167

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