جزئیات نرخ رسمی ۴۶ ارز/ قیمت ۲۰ ارز افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، امروز هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۷ هزار و ۲۲۲ ریال و یورو ۴۸ هزار و ۶۰۳ ریال ارزش‌گذاری شد. بر پایه این گزارش، امروز هر فرانک سوئیس ۴۵ هزار و ۳۱۳ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۸۰۲ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۹۱۲ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۵۳۳ ریال، روپیه هند ۵۵۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۲۳۶ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۴ هزار و ۵۵۱ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۷ هزار و ۴۵ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج هزار و ۴۰۰ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۱ ریال ارزش‌گذاری شد.

همچنین، هر دلار کانادا ۳۳ هزار و ۷۱۵ ریال، دلار نیوزیلند ۲۹ هزار و ۲۲۴ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۸۰۸ ریال، لیر ترکیه ۴ هزار و ۶۷۹ ریال، روبل روسیه ۵۸۷ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۷ ریال، لیر سوریه ۳۴ ریال، دلار استرالیا ۳۰ هزار و ۹۴۴ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۰ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۱ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۲۸ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۱۰۸ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۸۵ ریال، کیات میانمار ۲۲ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۶۳۳ ریال، یکصد درام ارمنستان ۸ هزار و ۸۰۰ ریال و دینار لیبی ۹ هزار و ۲۱۷ ریال تعیین شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان چین ۶ هزار و ۵۱۱ ریال، یکصد بات تایلند ۱۲۴ هزار و ۹۷۶ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۷۲ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۵ هزار و ۱۳۲ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۸۴ ریال، هر لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۴۷۱ ریال، یک هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۵۷ ریال، افغانی افغانستان ۵۲۶ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۹۹۳ ریال، منات جمهوری آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۶۲۷ ریال، سومونی تاجیکستان ۳ هزار و ۷۱۵ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۲ هزار و ۲۳ ریال قیمت خورد.