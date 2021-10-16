۵۱۵ هزار دوز واکسن کرونا در استان ایلام تزریق شد

محمد کریمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در طول ۲۴ ساعت گذشته تعداد هفت هزار و ۷۰۲ مورد واکسن کووید ۱۹ توسط همکاران حوزه بهداشت و شبکه‌های بهداشت و درمان سطح استان تزریق شده است.

وی افزود: از این تعداد تعداد واکسن تزریق شده در شبانه روز گذشته، تعداد ۲ هزار و ۷۰۴ دوز مربوط به نوبت اول و تعداد چهار هزار و ۹۹۸ دوز نیز مربوط به نوبت دوم واکسیناسیون بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان ایلام عنوان کرد: از ابتدای شروع واکسیناسیون تاکنون تعداد ۵۱۵ هزار و ۷۲۹ دوز واکسن در سطح استان با تلاش و جدیت همکاران حوزه بهداشت تزریق شده است.