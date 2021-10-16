مجلات مهرماهی سروش منتشر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شماره‌ جدید مجله سروش هفتگی، و ماهنامه‌های سروش کودکان و سروش خردسالان به‌تازگی منتشر شده و روی پیشخوان مطبوعات آمده‌اند.

گزارش اصلی شماره ۱۷۰۵ سروش هفتگی، درباره تلاش هنرمندان و رسانه ملی برای پاسداشت اربعین امسال است. مطالب این‌شماره از مجله مذکور هم مانند شماره‌های پیشین در ۴ بخش اصلی یادداشت‌ها، چهره‌ها و خبرها، رسانه، سینما گردآوری شده‌اند. پرونده‌های دیگر این‌شماره سروش هفتگی درباره سریال «افرا» و فیلم سینمایی «محمدرسول‌الله (ص)» ساخته مجید مجیدی هستند.

این‌نشریه با ۶۸ صفحه و قیمت ۳۰ هزار تومان منتشر شده است.

ماهنامه سروش خردسالان هم با شماره ۱۱۲ روی پیشخوان آمده و مطالبش با توجه به هفته ملی کودک و روز جهانی کودک تنظیم شده‌اند. فهرست مطالب این‌مجله به‌ترتیب عبارت‌اند از:

آقا پلیس مهربان، خورشید، سلام کلید دوستی، بلدی مسواک بزنی؟، شن دونه‌های آبرنگی، یک دو پنج‌ آتشنشان‌ها، برف بازی مولانگ و پیوپیو، یکی از زیر یکی از رو، کی از همه مهربون‌تره؟، رادیوی جادویی پدربزرگ، آهوی گردن دراز، نگهبان باغ سیب، گردش دوچرخه‌ای، الاکلنگ و چرخ و فلک، دکمه‌های نقلی،‌ پله میگه میو میو، شکل بازی با ماکارونی.

این‌مجله هم با ۳۲ صفحه و قیمت ۲۰ هزار تومان روی پیشخوان آمده است.

سروش کودکان نیز شماره ۳۵۵ خود را روی دکه فرستاده که محور مطالبش، ماه مهر و شروع مدارس است. مطالب این‌شماره از ماهنامه مذکور هم به‌ترتیب عبارت‌اند از:

من ثروتمندترین بچه دنیا هستم، شهر موش‌ها، کسی که دنیای کودکی ما را رنگی کرد، انیمیشن سینمایی آقای مهربان، سیا ساکتی، قاصدک، قایق نجات، زائر اربعین، قهرمانان ماندگار، کودک و سفرها، شاعر دل‌ها، خوشروترین آدم زمین، خدای شادویز...!، پیروزی کاوه و فریدون، فرزند دریا و آفتاب، کوهنوردی ورزش و تفریح، اَبَرقهرمان، میوه‌های شکلاتی، به فکر همدیگر باشیم، فیل شبیه بادبزن است، شروع تلاش، گردشگری سبز، دماغ مترسک (معرفی کتاب)، رنگین‌کمان هفت‌رنگ، همبرگر خانگی

این‌مجله هم با ۵۰ صفحه و قیمت ۳۰ هزار تومان منتشر شده است.