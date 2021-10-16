۷ راهبرد و ۳ محور اصلی بازارسرمایه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره راهبردها و برنامه‌های کلان بازار سرمایه در دوره مدیریتی جدید گفت: همانطور که مقام معظم رهبری، در بیانیه گام دوم انقلاب، محورهای اصلی راه حل مشکلات اقتصادی کشور را درون‌زایی اقتصاد، مولد و دانش بنیان شدن، مردمی کردن و کاهش تصدی دولت و نهایتاً برون‌گرایی با استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور اعلام فرموده‌اند، سازمان بورس و اوراق‌بهادار در دوره جدید تلاش می‌کند با این جهت‌گیری و در نظر قرار دادن اهداف کلان خود شامل حمایت از سرمایه‌گذاران، ایجاد بازار شفاف، کارا و منصفانه و کاهش ریسک فراگیر، سیاست‌ها و برنامه‌های خود را تنظیم، اجرا و رصد کند.

وی تاکید کرد: راهبردها و رئوس برنامه‌های هیأت مدیره جدید سازمان در جلسه شورای عالی بورس مطرح و مقرر شد برنامه تفصیلی مزبور در اولین فرصت تهیه و برای طرح در جلسات شورای عالی بورس ارائه شود.

عشقی با اشاره به ۷ راهبرد اصلی سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره جدید مدیریت، اعلام کرد: نخستین راهبرد، توجه به مکانیزم‌های مدرن به منظور افزایش نظارت عامه بر فعالیت ناشران است. دومین راهبرد، توسعه ابزارهای نظارتی به شکل پیش‌گیرانه و متناسب با توسعه بازار خواهد بود.

به گفته رئیس سازمان بورس، راهبرد سوم، اصلاح قوانین و مقررات به سمت افزایش عدالت و پاسخگویی در کل بازار است و تقویت اکوسیستم تأمین مالی در سطح متوسط و خرد از طریق ابزارهای نوین به عنوان چهارمین راهبرد دنبال خواهد شد.

عشقی ادامه داد: تسهیل‌گری و توسعه زیرساخت‌های جذب و مدیریت سرمایه خارجی در بازار در کنار بازمهندسی ساز و کار رسانه‌ای و نشر اطلاعات در بازار و تقویت نظارت بر آن، راهبردهای پنجم و ششم مورد نظر سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره جدید است.

به گفته رئیس سازمان بورس، آخرین راهبرد مدیریت جدید، بازمهندسی نسل نوین زیرساخت‌های فنی با هدف افزایش امنیت، پایداری و سهولت دسترسی خواهد بود.

عشقی در تشریح رئوس برنامه‌های هیأت مدیره جدید سازمان بورس، توضیح داد: بر مبنای راهبردهای اشاره شده در بالا که با در نظر گرفتن اهم چالش‌های بازار سرمایه تدوین شده‌اند، برنامه‌هایی در سه محور در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه نخستین محور رئوس برنامه‌های هیأت مدیره جدید، تمرکز بر مأموریت و رسالت اصلی سازمان مبنی بر توسعه بازار سرمایه است تاکید کرد: این برنامه محوری با تکیه بر مواردی چون افزایش سهم تأمین مالی بخش تولید و توسعه بنگاه‌ها از بستر بازار سرمایه؛ تنوع‌بخشی و تعمیق بازار سرمایه (در ابعاد بازار، ابزار و نهاد)؛ افزایش شفافیت و کیفیت اطلاعات منتشر شده در بازار سرمایه؛ مقررات‌زدایی، اصلاح فرآیندهای کاری و افزایش کارایی بازارهای مالی؛ توسه نهادهای مالی و انحصار زدایی؛ توسعه و تقویت زیرساخت‌های فنی؛ تسهیل‌گری و شفاف سازی صدور مجوزها در بازار سرمایه و توسعه بازار بدهی و افزایش نقدشوندگی آن به عنوان مکمل بازار سهام دنبال خواهد شد.

وی «حرکت به سمت نظارت هوشمند و فراگیر» را به عنوان دومین برنامه محوری هیأت مدیره جدید معرفی و اعلام کرد: این برنامه از طریق ارتقای ابزارهای نظارتی متناسب با رشد بازار و تکنولوژی؛ ایجاد ساز و کار تعاملی و نظارت عموم سرمایه گذاران (خرد و عمده) بر بازار؛ استقرار نظام جامع مدیریت ریسک در بازار؛ اصلاح نظام حاکمیت شرکتی و حفظ حقوق سرمایه‌گذاران؛ شناسایی و پیگیری فعالیت‌های متخلفانه و مجرمانه در بازار با استقرار سامانه‌های پایش هوشمند بازار؛ ابهام زدایی از مقررات و رفع خلأهای مقرراتی و تسریع، کارآ و اثربخش کردن فرآیندهای رسیدگی به تخلفات اجرایی خواهد شد.

به گفته رئیس سازمان بورس واوراق بهادار، آخرین محور از رئوس برنامه‌های هیأت مدیره جدید با محوریت «فرهنگ‌سازی و نظم بخشی به فضای گردش اطلاعات در بازار سرمایه» به اجرا در خواهد آمد.

وی گفت: در اجرای سومین برنامه محوری، پایش و توسعه حداکثری درگاه‌های رسمی و دارای مجوز ارائه اطلاعات؛ تدوین برنامه‌های گسترده آموزشی، ترویج و فرهنگ‌سازی با استفاده از ظرفیت ارکان بازار سرمایه و نهادهای مالی فعال در آن و دانشگاه‌ها؛ تقویت درگاه‌های اطلاع رسانی تخصصی در حوزه بازار سرمایه و تعامل با فعالان بازار سرمایه جهت ساماندهی به گردش اطلاعات در فضای مجازی مد نظر قرار خواهد گرفت.

عشقی ابراز اطمینان کرد: با اجرای برنامه‌های بالا، به اهداف تعیین شده در حمایت از سرمایه گذاران و کسب اعتماد آنها و ایجاد بازار کارآ دست خواهیم یافت.

رئیس سازمان بورس در عین حال تاکید کرد: در کنار برنامه‌های مطرح شده، با توجه به شرایط موجود، پروژه بزرگ سهام عدالت با توجه به گستردگی و پیچیدگی‌های آن با بهره‌گیری از نسل نوین زیرساخت‌های فنی و تکنولوژی، در دستور کار جدی هیأت مدیره سازمان خواهد بود.

وی با اشاره به اهمیت منابع انسانی در تحقق اهداف و برنامه‌هایش برای بازارسرمایه گفت: اجرای این برنامه‌ها بی‌شک، بدون اتکا به سرمایه انسانی که در بدنه بازار سرمایه و به ویژه در ارکان اصلی بازار، مشغول به فعالیت هستند، امکان پذیر نخواهد بود؛ بنابراین توجه ویژه به سرمایه انسانی و اصلاح ساختارهای اداری از اولویت‌های دورن سازمانی هیأت مدیره جدید است.

رئیس سازمان بورس در پایان، از تمامی فعالان و ذینفعان بازار سرمایه شامل عموم مردم، ارکان بازار، نهادهای مالی، ناشران، دستگاه‌های نظارتی و سیاست‌گزار درخواست کرد که با ارائه رهنمودها، پیشنهادهای خود هیأت مدیره جدید را در غنابخشی به برنامه‌ها و تحقق هرچه بیشتر آنها یاری کنند.