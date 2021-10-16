قاتل نوزاد سنندجی دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله فاتحی روز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز سه شنبه ۲۰ مهر ماه جاری با اعلام گزارشی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت طلا و جواهرات از یک منزل مسکونی و مرگ مشکوک نوزاد ۱۸ ماهه در سنندج، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و نگرانی افکار عمومی در این خصوص، تیم‌های بررسی صحنه جرم و کارآگاهان پلیس آگاهی استان در محل وقوع این حادثه جنایی حاضر و تحقیقات خود را در سریع‌ترین زمان ممکن آغاز کردند.

رئیس پلیس آگاهی کردستان تصریح کرد: در این مدت گمانه‌زنی‌های غیرمرتبط در خصوص علت وقوع این حادثه توسط رسانه‌های معاند صورت گرفت و این رسانه‌ها با هدف تشویش اذهان عمومی قصد موج سواری بر موضوع و ناامن جلوه دادن استان را داشتند که با پیگیری شبانه روزی نیروی توانمند استان این تحقیقات به سرانجام رسید و فرد قاتل به دام پلیس افتاد.

فاتحی اعلام کرد: کارآگاهان با انجام تحقیقات فنی و تخصصی از ساختگی بودن موضوع مطلع شدند و با هماهنگی مقام قضائی قاتل را که یکی از نزدیکان دختربچه بود دستگیر کردند که فرد قاتل در اظهارت خود به قتل اعتراف کرد.

رئیس پلیس آگاهی استان کردستان خاطرنشان کرد: فرد قاتل در تحقیقات پلیسی اظهار داشت به علت فرار از مجازات جرم مرتکب شده، اقدام به ساختن سناریوی سرقت و قتل کرده و از عمل خود ابراز ندامت و پشیمانی کرد.

فاتحی تصریح کرد: در صورت روشن شدن دیگر زوایای این پرونده از طریق رسانه‌های رسمی استان موارد به اطلاع مردم خواهد رسید.