«مویدو»؛ مدرسه مجازی مبتکران

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کرونا روند معمول زندگی را تغییر داده است و شاید یکی از قشرهایی که زندگیشان بیش از دیگران تحت تاثیر کرونا و محدودیت‌های اجتماعی ناشی از شیوع این بیماری قرار گرفت، دانش آموزان بودند.

با تعطیلی مدارس و غیرحضوری شدن کلاس‌های درس شرایط تحصیل متفاوت‌تر از قبل شد و تجربه تازه ای را برای دانش آموزان رقم زد. اما در عین حال این اتفاق تازه فرصت‌های جدیدی را پیش روی تیم‌های خلاق قرار داد تا با خلاقیت و ایده‌های نو، امکانات تازه و قابل قبولی را پیش روی دانش آموزان قرار دهد.

یحیی دهقانی، مدیر عامل انتشارات مبتکران و موسس مدرسه مجازی مبتکران است. وی در گفت وگوی پیش رو اطلاعات جالبی از روند ایجاد این مدرسه و ویژگی‌های آن به شما خواهد داد.

۱- مویدو چیست؟

مویدو مخفف سه کلمه مبتکران، ویرچوال، اجوکیشن به معنی آموزش مجازی مبتکران است که آن را بعنوان مدرسه مجازی مبتکران نام گذاری کرده ایم.

۲- چرا مویدو؟

با توجه به ماهیت مویدو استفاده از آن، دانش آموز را بی نیاز از هر محتوای آموزشی و کمک درسی دیگر می کند. دانش آموزان با هر سطح تحصیلی با استفاده از مویدو به درک بهتر و عمیق‌تری از محتوای کتب درسی و بیشتر از آن می‌ رسند و همواره در رقابت با همکلاسی‌ های خود در سطح بالاتری قرار می‌گیرند.

مجموعه فیلم‌های مویدو ۴ هفته آموزشی جلوتر از بودجه بندی مدارس است همین امر موجب می‌شود دانش آموز مویدویی همیشه آماده و مسلط بر سر کلاس درس خود حاضر شود.

مویدو بر خلاف کلاس‌های آنلاین موجود، امکان تکرار و تمرین را به دانش آموزان می‌دهد بدون نگرانی از مشکلات احتمالی از قبیل قطعی اینترنت و نرسیدن به زمان برگزاری کلاس و در کنار مدرسه، پشتیبانی مطمئن برای تسلط شما بر محتوای درسی است.

تدریس توسط معلم‌های برگزیده سطح کشور و نظارت مولفان کتب درسی وزارت آموزش و پرورش به عنوان سرگروه‌های آموزشی برای کنترل بر کیفیت محتوا و نحوه تدریس

۳- مویدو برای چه مقاطع تحصیلی است؟

ساخت مویدو در سال گذشته در پایه‌های سوم ابتدایی تا نهم متوسطه و همچنین در سطح تیزهوشان پایه‌های ششم، هشتم و نهم آغاز شد که با توجه به استقبال خوبی که از آن شد امسال در پایه‌های پیش دبستانی و اول ابتدایی در حال تولید است. ضمناً پیش دبستانی برای اولین بار در ایران به صورت ۲ زبانه فارسی و انگلیسی تولید می‌شود.

۴- چه مباحثی در هر پایه تدریس می‌شود؟

تمام مباحث مصوب آموزش و پرورش که در برنامه کتب درسی آمده طی ۲۸ هفته آموزشی تدریس شده است. علاوه بر آن، مباحث سرگرمی و فوق برنامه نظیر خوشنویسی، هنر، روبیک، روباتیک و… نیز در کنار آن تدریس شده و آماده ارائه است.

۵- کلاس‌ها در چه زمانی شروع شده و تا کی ادامه دارد؟

با شروع سال تحصیلی هر هفته محتوای مربوط به یک هفته آموزشی بارگزاری می‌شود و تا انتهای اردیبهشت ۱۴۰۱ همین روال ادامه دارد و دانش آموزان می‌توانند تا پایان شهریور ماه به فیلم‌های خریداری شده دسترسی داشته باشند.

۶- چطور می‌توانیم به کلاس‌ها دسترسی داشته باشیم؟

شما می‌توانید با مراجعه به سایت مویدو movieduir در ابتدا بخش‌هایی از فیلم‌ها که رایگان قرار داده شده است را ببینید و در صورتی که تمایل به استفاده داشتید در همان سایت اقدام به خرید کنید و فیلم‌ها همان جا در دسترستان قرار خواهند گرفت.

۷- آیا حضور در کلاس‌ها شرایط و زمان خاصی نیاز دارند؟

برای مشاهده فیلم تنها یک لپ تاپ، تبلت یا گوشی همراه که متصل به اینترنت باشد کافی است؛ (البته در صورت امکان گوشی موبایل نباشد چرا که به دلیل کوچک بودن سایز آن ممکن است یک سری مطالب خوانا نباشد) همچنین فیلم‌ها در پروفایل دانش آموزان ذخیره می‌شود و دیدن آنها محدود به زمان خاصی نیست و در هر ساعت از شبانه روز در دسترس خواهد بود.

۸- شهریه کلاس‌ها چطور است؟

با مراجعه به سایت می‌توانید از شهریه‌ها مطلع شوید، همچنین جهت آگاهی از تخفیفات دوره‌ای و جشنواره‌ها پیج اینستاگرام مویدو movieduir را دنبال کنید.

۹- چطور می‌توانیم متوجه شویم که چه کلاس و معلمی مناسب ما است؟

با مراجعه به سایت مویدو و بخش فیلم آموزشی می‌توانید به قسمت‌هایی از تدریس کلیه معلمان دسترسی داشته باشید و پس از مشاهده یک هفته کامل آموزشی با بررسی نحوه و شرایط تدریس، محتوای مورد علاقه تان را خریداری کنید. همچنین تیم مشاوران مویدو مشغول به ارائه خدمات مشاوره‌ای به دانش آموزان، والدین و اولیای مدرسه برای بهره مندی هر چه بهتر از خدمات این مدرسه هستند برای ارتباط با آنها با شماره‌های ۰۲۱۶۱۰۹۴۸۵۱-۸۵۳ حاصل فرمایید.

۱۰- ارزشیابی در مویدو چگونه است؟

در صورت تمایل می‌توانید در آزمون‌های آزمایشی مبتکران شرکت کنید تا ارزیابی هم صورت گیرد به این منظور با کارشناسان مویدو تماس حاصل فرمایید.