آغاز برداشت کنجد از مزارع کازرون

به گزارش خبرگزاری مهر، مسئول زراعت جهاد کشاورزی شهرستان کازرون با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی کشت این محصول نسبت به سال گذشته گفت: در سال جاری ۱۵۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان، زیرکشت دانه روغنی کنجد قرار گرفت.

مریم پورحسینی با اشاره به اینکه شهرستان کازرون یکی از قطب‌های تولید کنجد استان فارس است، افزود: بخش جره و بالاده این شهرستان به دلیل شرایط اقلیمی و خاک حاصلخیز، کانون اصلی کشت کنجد در کازرون است.

وی تاکید کرد: این محصول علاوه بر درآمدزایی بالا و مقرون به صرفه بودن، به عنوان یک محصول کم آب بر می‌تواند در رعایت الگوی کشت، جایگزین محصولات پر آب از جمله ذرت دانه‌ای شود.

این مسئول تصریح کرد: ۹۰ درصد کشت کنجد در این شهرستان به صورت بی خاک ورزی یا کم خاک ورزی انجام شده است که علاوه بر کاهش هزینه‌های عملیات خاک ۰ ورزی، نقش مهمی در حفظ رطوبت خاک و جلوگیری از فرسایش خاک دارد.

وی به کیفیت بسیار خوب کنجدهای شهرستان کازرون اشاره کرد و گفت: کنجد تولیدی این شهرستان علاوه بر تأمین بازار شهرستان به استان‌های اصفهان، یزد، قم که کارگاه‌های شیرینی پزی، ارده سازی، حلواشکری و روغن گیری دارند عرضه می‌شود.

مسئول زراعت جهاد کشاورزی شهرستان کازرون بیان کرد: از مشکلات اصلی این زراعت، عدم امکان برداشت مکانیزه است و در حال حاضر برداشت در همه مزارع این شهرستان بصورت دستی و در چهار مرحله درو، خرمن، استحصال دانه و بوجاری انجام می‌گیرد که هزینه زیادی را به کشاورز تحمیل می‌کند.