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۲۶ مهر ۱۴۰۰، ۱۳:۵۴

مدیرکل کمیته امداد مازندران:

میزان تسهیلات اشتغال مددجویان در مازندران رشد ۲ برابری داشته است

میزان تسهیلات اشتغال مددجویان در مازندران رشد ۲ برابری داشته است

بابل- مدیرکل کمیته امداد مازندران توانمندسازی مددجویان را از جمله برنامه ها برشمرد و گفت: میزان تسهیلات اشتغال نسبت به سال قبل با رشد دو برابری به ۴۴۰ میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام بشیر عالیشاه ظهر دوشنبه در رزمایش کمک مومنانه بخش بابلکنار با اشاره به اینکه توانمندسازی مددجویان سیایت راهبردی کمیته امداد به شمار می‌رود، افزود: سال قبل به هفت هزار مددجوی تحت پوش تسهیلات پرداخت شده است.

وی رقم تسهیلات پرداخت شده در سال قبل را دو هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال ذکر کرد و گفت: امسال برای اشتغال مددجویان تحت حمایت چهار هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار درنظر گرفته شده است.

وی با اشاره به اقدامات کمیته امداد برای ساخت مسکن مددجویان گفت: درحال حاضر هزار و ۳۰۰ مسکن مددجویی در دست ساخت بوده که برای هر واحد ۶۰ متری ۱۸۰ میلیون تومان شامل وام بنیاد مسکن، قرض الحسنه کمیته امداد و امداد ولایت پرداخت می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد مازندران به اجرای دو مرحله رزمایش کمک مومنانه در استان اشاره و اضافه کرد: در این دو طرح که همزمان با ماه رمضان و ماه محرم و صفر برگزار شد بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار پرس غذای گرم توزیع شد.

حجت الاسلام عالیشاه توزیع ۱۷۰ هزار سبد غذایی با ارزش بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان را از دیگر برنامه‌ها برشمرد و گفت: امسال بیش از هزار میلیارد ریال برای بسته‌های سبد غذایی صرف شده است.

کد مطلب 5330537

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