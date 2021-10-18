۲ کاروانسرای همدان در مسیر جهانی شدن

به گزارش خبرنگار مهر، سید مریم مختاری موسوی ظهر دوشنبه در بازدید از کاروانسرای فرسفج واقع در تویسرکان بابیان اینکه ارزیابان یونسکو اوایل مهر ماه امسال به منظور بررسی وضعیت ۵۶ کاروانسرا برای ثبت جهانی وارد کشور شدند افزود: طی دو روز آینده این ارزیابان وارد استان همدان خواهند شد.

مختاری موسوی تصریح کرد: کاروانسرای شاه عباسی متعلق به دوره صفویه در مساحت ۴ هزار متر مربع است که دارای برج و باروهایی در چهارگوشه است و از یک ماه گذشته کار مرمت این کاروانسرا در حال انجام است.

وی متذکر شد: شناسایی و معرفی آثار در سطح جهانی، تخصیص اعتبارهای جهانی، اعزام نیروهای متخصص و کارآمد در سطح جهانی از مزایای ثبت شدن آثار در فهرست جهانی یونسکو است.

مختاری موسوی ادامه داد: کاروانسرای فرسفج یک کاروانسرای برون شهری است، ۱۰ معیار برای ثبت جهانی پرونده کاروانسراها عنوان شده که اثر باید از ۱۰ معیار سه معیار را برای تأیید به خود اختصاص دهد.

وی افزود: کاروانسراها جدا از اینکه به عنوان یک بنا در بحث معماری کالبد و سازه منحصر به فرد هستند در زمینه اتفاقات و مراودات اجتماعی که در آن‌های اتفاق افتاده نیز حائز اهمیت هستند.

وی تصریح کرد: کاروانسراها محل دادوستد در شاهراه‌های تجاری مناطق بودند که این مؤلفه کاروانسرا را در این پرونده برای ثبت جهانی حائز اهمیت می‌کند.

معاون میراث فرهنگی استان همدان گفت: تعلق اعتباراتی از یونسکو به این آثار از دیگر امتیازات جهانی شدن کاروانسراها است که مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و مسئولانی که در شهر و روستا قرار دارند، با میراث فرهنگی در ثبت این آثار بسیار مهم است.