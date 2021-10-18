ترافیک سنگین در جاده چالوس

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های آدران، خوشبختی و وینه سنگین است.

وی با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه تهران – کرج - قزوین حدفاصل شهرک جهان نما تا پل کلاک و حدفاصل ساسانی تا پایانه شهید کلانتری بیان کرد: ترافیک در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل پل کردان تا کمال شهر نیز سنگین گزارش شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز تصریح کرد: محورهای استان بدون هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی خاطرنشان کرد: آزادراه تهران - شمال در قطعه یک، مسیر رفت و برگشت تا ساعت ۲۴ روز سه‌شنبه مورخ ۲۷ مهر ماه به دلیل اجرای عملیات راهداری مسدود است.

زندی‌فر با اشاره به ترافیک روان در مسیر رفت و برگشت بین آبیک و طالقان متذکر شد: در دیگر محورهای استان نیز ترافیک روان است.