کادر فنی تیم های ملی کاراته پایه تکمیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی کاراته کشورمان در تمامی رده‌های سنی ۲۸ آذر لغایت اول دی ماه می‌بایست در رقابتهای قهرمانی به میزبانی قزاقستان به روی تاتامی بروند.

بر همین اساس و پس از انتخاب سرمربیان تیم‌های نوجوانان، جوانان و امید، برگزاری مسابقات انتخابی در زنجان و آغاز اردوهای آماده سازی، با اعلام اسامی مربیان دیگر، کادر فنی این تیم‌ها کامل شد.

در رده سنی نوجوانان که رضا میدانرو (آذربایجان غربی) به عنوان سرمربی انتخاب شده بود، مهدی احمدی از البرز، قسمت اسیابری از قزوین، محمد محمدی از فارس، نریمان ضامنی از مازندران و ایرج زرین از زنجان به عنوان مربی فعالیت خواهند کرد.

مهدی جعفری (البرز) در رده سنی جوانان سرمربی است و تورج ساسانی از کرمانشاه، الله کرم شهگل از همدان، حسین سمندر از تهران، سجاد شربتی از کرمان و حسین کوهی (بدنساز جوانان و نوجوانان) فعالیت همکاری می‌کند.

در رده سنی امید نیز که هدایت آن را علیرضا کتیرایی از قم به عنوان سرمربی برعهده دارد، موسی گنج زاده از تهران، حمیدرضا فرهادی از کرمانشاه، ابوالقاسم پایدار از قم و مجید خسروی از مرکزی (روانشناس) کادر فنی را تشکیل می‌دهند.

سیامک صحرانورد نیز مدیریت تیم‌های ملی در رده‌های پایه را برعهده دارد.

با اعلام فدراسیون کاراته اردوی آماده سازی تیم امید در کرمانشاه، جوانان در البرز و نوجوانان در آذربایجان غربی تشکیل شده و این تیم‌ها تا قبل از اعزام به قزاقستان ۶ مرحله اردو را پشت سر خواهند گذاشت.