به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی امروز در خطبه‌های نمازجمعه مشهد مقدس که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، ضمن تبریک فرارسیدن ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع)، با اشاره به وقایع رخ داده در روز ولادت پیامبر خاتم (ص) و بشارت بعثت ایشان در این زمان، ادامه داد: بنای خدا بر این است که وقتی می‌خواهد حادثه‌ای را در دنیا رقم بزند و بشریت و انسانیت در خط تحول قرار بگیرد، آن اتفاق را به شکل فیزیکی اعلام کند یعنی با سلسله حوادث غیر قابل انتظاری که در دنیا رخ می‌دهد.

امام جمعه مشهد مقدس، ولادت پیامبر اکرم (ص) و تقارن ولادت امام صادق (ع) با ولادت ایشان را از جمله وقایع تحول‌ساز توصیف کرد و گفت: خدا می‌خواهد به دنیای اسلام اعلام کند واقعیت اسلام ناب در معارف امام صادق (ع) متبلور است.

وحدت با حرف و مراسم ایجاد نمی‌شود

وی به قرار گرفتن در هفته وحدت اشاره و خاطرنشان کرد: مسئله وحدت بین مذاهب اسلامی و مسلمانان که یک قبله دارند، یک پیغمبر اعتقاد دارن د شعاری نیست و شعار وحدت معنایی ندارد، «وحدت» واقعیتی است که باید در مقابل جبهه دشمنان رسول الله شکل بگیرد.

آیت‌الله علم‌الهدی با تأکید بر این‌که همه کسانی که به رسول‌الله اعتقاد دارند باید در مقابل جبهه دشمن در کنار هم بایستند و بجنگند، بیان کرد: با اینکه بگوییم شیعه و سنی برادر هستند و مراسم تشکیل دهیم وحدت درست نمی‌شود، همه وابسته به یک پیغمبر هستیم و دنیای کفر و الحاد دست به دست هم دادند تا این پیغمبر را براندازی کنند.

وی افزود: در مقابل این جبهه کفر، یک صف و جبهه بیشتر وجود ندارد و آن صف انقلاب اسلامی ایران است، همه باید دست به دست هم بدهند و با این دشمن بجنگند، وحدت برای این موضوع است.

دشمن از وحدت مسلمانان وحشت دارد

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان این‌که دشمن از این وحدت وحشت دارد، گفت: دشمن از این‌که مسلمانان دنیا یکی بشوند و در مقابلش بایستند می‌ترسد، اگر متحد شوند دیگر از پس مسلمانان برنمی‌آید و قدرت براندازی آنان را نخواهد داشت.

وی با اشاره به شهادت شهیدان شوشتری و محمدزاده در راه ایجاد وحدت، یادآور شد: آنجایی که سرداران رشید اسلام که شیعه هستند با سران قبایل که سنی هستند در کنار هم قرار می‌گیرند تا یکی بشوند و جبهه مقابله با دشمن را تشکیل دهند، مزدوران آمریکایی هم شیعه و هم سنی را می‌کشند.

آیت‌الله علم‌الهدی با تأکید بر این‌که وحدت مسلمانان عامل هراس دشمن است، یادآور شد: رسالت مزدوران استکبار، جلوگیری از شکل‌گیری جریان عظیم عملیاتی وحدت بود؛ این وحدت ضد آمریکاست، دشمن را متوقف می‌کند و ما را در جبهه استکبارستیزی پیروز می‌کند.

وی به جریان کاپیتولاسیون و ایستادگی امام راحل در مقابل آن نیز اشاره و اظهار کرد: دشمن از روز اول درصدد تسلط بر ما و دینمان بود، به همین منظور کاپیتولاسیون را در مجلس دیکته‌شده طاغوتی، به شکل قانون تصویب کردند اما امام راحل علیه این قانون استعماری سخنرانی کردند که پس از آن به ترکیه تبعید شدند، این واقعه منشأ و سرآغاز انقلاب بود.