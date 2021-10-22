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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۴:۱۴

امام جمعه محمودآباد:

تقویت داعش در منطقه فتنه امریکایی است

تقویت داعش در منطقه فتنه امریکایی است

قزوین – امام جمعه محمودآباد با بیان اینکه تقویت داعش در افغانستان فتنه امریکایی است، گفت: این فتنه ناامنی گسترده در داخل افغانستان و خطرات امنیتی گسترده برای منطقه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه محمودآباد نمونه با اشاره به جنایت داعش در کشتار مردم بی گناه و شیعیان افغانستان اظهار کرد: مسئولان فعلی افغانستان مسئول اصلی حفاظت از جان مردم مظلوم این کشور هستند و باید با عاملان این جنایت برخورد قاطع داشته باشند.

وی اضافه کرد: آمریکایی‌ها به این تحلیل رسیده‌اند که تنها گروهی که هم برای طالبان و هم برای سایر بازیگران همچون ایران به‌صورت تهدید می‌تواند وجود داشته باشد و درعین‌حال می‌تواند سیاست‌های این کشور شکست‌خورده در افغانستان را پیش ببرد، داعش است

امام جمعه محمودآباد افزود: آمریکا به‌همین‌منظور تمام توان خود را بر احیا و حمایت از داعش در افغانستان قرار داده است تا از یک‌سو ناامنی گسترده در افغانستان در جهت راهبرد مشغول‌سازی پیاده شود و از سوی دیگر با توجه به ناامنی به‌وجود آمده و خطر داعش، زمینه اقدامات نظامی محدود و مداخله در امور افغانستان را فراهم و توجیه کند.

وی بیان کرد: این فتنه آمریکا تهدیدی است که اگر در نطفه خفه نشود، زمینه‌ساز ناامنی گسترده در داخل افغانستان شده و خطرات امنیتی گسترده همچون افزایش تهدیدهای داعش در منطقه را موجب خواهد شد.

حجت‌الاسلام موسوی با بیان اینکه راهبرد جمهوری اسلامی ایران عدم حضور بازیگران فرامنطقه‌ای در افغانستان و جلوگیری از تکرار چنین فجایعی است تصریح کرد: حضور بازیگران خارجی و همچنین رشد و نمو نیروهای نیابتی آن‌ها، زمینه‌ساز ناامنی و بروز مشکلات تروریستی در منطقه خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالروز امامت حضرت بقیه الله عنوان کرد: یاران امام زمان (عج) دارای ایمان عمیق بوده و از عقلانیت و بصیرت برخوردار هستند.

امام جمعه محمودآباد با بیان اینکه انس با قرآن اهل عبادت و تضرع بودن از دیگر ویژگی‌های اصحاب امام زمان (عج) است اضافه کرد: اهل جهاد بودن، عصیان ستیز و منضبط و تشکیلاتی بودن از دیگر خصوصیات یاران امام زمان (عج) است.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت خدا، پیامبر (ص)، کتاب، قبله و بسیاری از امور دیگر را وجه اشتراک مذاهب اسلامی دانسته و عنوان کرد: تقویت وحدت بر روی نقاط مشترک می‌تواند زمینه ساز فتنه دشمن شود.

حجت‌الاسلام موسوی با بیان اینکه بزرگترین نقطه اشتراک در جهان اسلام امروز، دشمن مشترک است، گفت: امروزه بیشتر مسلمانان جهان، آمریکا و اسرائیل را دشمن مشترک خود می‌شناسند و تلاش دارند اسلام را ضعیف یا نابود کنند.

وی اظهار کرد: تلاش برای رفع زمینه‌های شبهه و اختلاف، گسترش دانشگاه‌های مذاهب اسلامی و انتشار فتواها و نظریه‌های تقریبی از مهمترین راهکارها برای ایجاد اتحاد اسلامی است.

امام جمعه محمودآباد در پایان یادآور شد: تقویت جایگاه سازمان کنفرانس اسلامی، تدوین منشور وحدت میان کشورهای اسلامی و در نهایت تعیین مجازات برای تفرقه‌افکنی می‌تواند وحدت را در جهان اسلام تقویت کند.

کد مطلب 5333634

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