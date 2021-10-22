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۳۰ مهر ۱۴۰۰، ۱۸:۳۳

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دزفول:

سقوط خودرو در کانال آب روستای سید نور دزفول ۴ کشته و ۳ مجروح داشت

سقوط خودرو در کانال آب روستای سید نور دزفول ۴ کشته و ۳ مجروح داشت

دزفول- سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دزفول گفت: بر اثر سقوط یک دستگاه سواری پژو پارس در کانال آب نزدیک روستای سید نور دزفول، چهار نفر از سرنشینان کشته و سه نفر دیگر مجروح شدند.

غلامرضا روان پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر امروز جمعه بر اثر انحراف یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس در جاده سید نور به سمت زیارتگاه امام‌زاده ابوالبشیر در بخش چغامیش دزفول و سقوط خودرو در کانال آب، دو زن، یک مرد و یک کودک دو ساله به دلیل غرق‌شدگی در آب جان باختند.

سرپرست مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی دزفول افزود: سه نفر دیگر از سرنشینان این خودرو نیز مصدوم شدند.

وی گفت: مصدومان این حادثه پس از انجام اقدامات درمانی اولیه توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی برای ادامه روند درمانی به بیمارستان بزرگ دزفول انتقال یافتند.

کد مطلب 5333788

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