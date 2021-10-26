جمع آوری میلیاردها تومان پوشاک قاچاق/ ۱۲۰ برند خارجی زیر تیغ ستاد

مصطفی پورکاظم شایسته، معاون حقوقی و امور مقابله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون طرح جدید این ستاد در خصوص قاچاق پوشاک اظهار کرد: ستاد مبارزه با قاچاق در ادامه طرح‌های سال ۹۷ و ۹۸، یک طرح مقابله با برندهای مورد پوشاک قاچاق را از مهر ماه ۱۴۰۰ در سطح کشور از جمله تهران شروع کرده است.

وی در مورد جزئیات طرح توضیح داد: ۱۲۰ برند خارجی شناسایی و از سوی وزارت صمت به ستاد ابلاغ شده که این برندها نه مجوز فعالیت دارند و نه کالایی که در مغازه‌ها و ویترین‌های مراکز تجاری بزرگ به نمایش می‌گذارند، شناسه کالا و کد رهگیری دارد که بتواند به صورت قانونی وارد شود. لذا این طرح از اول مهرماه به طور جدی شروع و تا کنون حدود ۴ میلیارد تومان کالاهای موجود در مغازه‌ها جمع آوری شده است. همینطور عناوین این برندها نیز در حال اصلاح است. به این صورت که یا خودشان باید برند را تغییر بدهند یا ستاد آن را پاکسازی کرده و در عوض از برندهای ایرانی و دارای مجوز استفاده می‌شود.

ضبط ۴ میلیارد تومان پوشاک قاچاق

رئیس قرارگاه مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه درباره وضعیت این ۴ میلیارد تومان کالای ضبط شده نیز اعلام کرد: این کالاها جز قاچاق محرز است که بر اساس ابلاغ ستاد مرکزی، به سازمان اموال تملیکی فرستاده می‌شود. از آن جایی که کالاهای مذکور نه مجوز صادرات مجدد دارند و نه مجوز فروش در داخل، لذا باید همه آن‌ها امحاء شوند.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای طرح یاد شده بیش از ۳۷ میلیارد تومان از پوشاک قاچاق جمع آوری شده، در خصوص تعیین تکلیف این کالاها اضافه کرد: امحاء این محصولات با نظارت خود ستاد در کمیته‌هایی به عنوان کمیته رسوب کالا صورت جلسه شده و دستور امحاء برای آن‌ها صادر شده است.

تا کنون حدود ۴ میلیارد تومان پوشاک موجود در مغازه‌ها به عنوان قاچاق محرز جمع آوری شده است

رئیس قرارگاه مقابله با قاچاق کالا در سطح عرضه ادامه داد: در حال حاضر ۱۲۰ برند داریم که هیچ گونه مجوزی، نه برای فعالیت در داخل و نه برای فروش کالا با آن برند دارند که همه اینها همه پاکسازی خواهند شد. برای نمونه اکنون در پاساژهای شمال تهران در حال جمع آوری و پاکسازی هستند. البته برنامه‌ریزی ها به گونه‌ای است که هر روز این فرایند انجام بگیرد. ۸ کلان شهر از جمله کرج، شیراز، مشهد، تبریز و ارومیه را نیز در اولویت قرار دارند.؛ چرا که بیشتری پوشاک در همین کلان شهرها فروخته می‌شود.

وی افزود: از طرف دیگر ۴ یا ۵ برند هستند که از گذشته مجوز دارند اما الان باید فعالیت و کالایی که با مجوز وارد کردند تمام شده باشد؛ مانند کوتون و جین وست. این موارد قرار است که مشکل خود را با وزارت صمت حل کنند. بدین صورت که یا مشکل آن‌ها حل خواهد شد و یا باید تابلو و نشان خود را جمع کنند. توقع ما این است که اگر کالای ایرانی می‌فروشند، باید با همین عنوان نیز تابلو بزنند. اگر این واحدها بتوانند این کار را انجام دهند، که موجب اشتغال شده و استقبال خواهیم کرد. و در غیر این صورت در مرحله بعدی این طرح که آبان ماه اجرا خواهد شد، حتماً این چهار برند نیز جمع‌آوری خواهند شد.

پورکاظم شایسته دستگاه متولی این طرح را بخش بازرسی وزارت صمت و سازمان حمایت دانست. همچنین از ناجا به عنوان نیروی پلیس همراه کننده و خود صنف پوشاک به عنوان حامی این طرح نام برد. به گفته وی، اموال تملیکی نیز برای صورت جلسه کالاهای جمع آوری شده، از نهادهای مؤثر در این طرح است.

کشف ۱۲۳ میلیون نخ سیگار قاچاق در شش ماهه اول امسال

معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، طرح مقابله با مواد دخانی را طرح مهم دیگر این سازمان خواند و گفت: این طرح نیز همزمان در حال اجرایی شدن است اما چون مطالبه مانند پوشاک در این حوزه وجود ندارد، در خصوص عملکد ما و سرنوشت کالاهای دخانی ضبط شده مانند سیگارهای خارجی، پرسش صورت نمی‌گیرد. عملکرد ما در ۶ ماهه سال ۱۴۰۰، نشان می‌دهد که حدود ۱۲۳ میلیون نخ سیگار و ۱۷ هزار کیلو انواع توتون و تنباکو جمع آوری شده است. در مجموع ارزش کل عملکرد این طرح ۷۵ میلیارد تومان است که این کالاها نیز در سازمان تملیکی انبار شده‌اند.

وی در پایان بیان کرد: ما دو کالا را اصرار داریم که فروخته نشود؛ یکی پوشاک است. چرا که بازار داخلی هیچ نیازی به آن ندارد و دیگری هم کالای دخانی؛ به این جهت که کارخانه‌های داخلی ما با همان برند خارجی در حال تولید هستند. از جهت بهداشتی نیز، تولید داخلی به نفع مردم است بنابراین دو کالای یادشده به اصرار ستاد باید امحاء شوند. در حال حاضر مجوز امحاء آنها از سازمان بهداشت و درمان و همچنین محیط زیست گرفته شده است.