انتشار جدول اجراهای چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره موسیقی نواحی ایران، جدول چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران که از ٢٩ مهر تا دوم آبان در کرمان برگزار می شود، در دسترس علاقه مندان قرار گرفت.

این جشنواره طی ۴ روز متوالی در بخش های تکنوازی، گروه نوازی و نشست های پژوهشی برگزار شده و طی آن حسین کریم نژاد از هنرمندان موسیقی قشقایی در اولین روز جشنواره برنامه های خود را اجرا می کند.

بر این اساس روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه (٢٩ تا ١ آبان ماه) هر روز ٤ تا ٥ اجرا در بخش های مختلف روی صحنه خواهد رفت.

همچنین آیین اختتامیه جشنواره نیز شامگاه ٢ آبان ماه با چند اجرای گروهی و پیشکسوتان برگزار خواهد شد.

جدول چهاردهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران را می توانید اینجا ببینید .