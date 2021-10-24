وزارت راه زمین خالی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، ابوالفضل نوروزی شب گذشته ۱ آبان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: افزایش عرضه مسکن و کنترل تقاضا و ورود سرمایه به بازار مسکن دو رکن و دو بال مؤثر در قیمت مسکن هستند که البته باید همزمان شکل بگیرد.

او ادامه داد: در حال حاضر، آماری که در خصوص خانه‌های خالی در کشور وجود دارد مربوط به سال‌های قبل است با این حال برخی از خانه‌های خالی به عنوان خانه دوم و تفرجگاه در حال استفاده است گرچه خانه‌های خالی در شمال تهران می‌تواند پس از اعمال مالیات و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، به صورت پلکانی قیمت خانه‌های دیگر سطوح کشور را نیز کاهش دهد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی، تأمین منابع مالی جهت تولید مسکن را منوط به ایجاد صندوق ملی مسکن و چند راه دیگر دانست و افزود: این صندوق به طور مستقیم از بودجه استفاده نمی‌کند بلکه اقساط برگشتی مسکن مهر درآمدهای حاصل از فروش و واگذاری اجاره‌های ۹۹ ساله خانه و زمین و درآمد حاصله از جرایم مالیاتی بانک‌ها بخشی از درآمد این صندوق را تشکیل می‌دهد.

وی تصریح کرد: با استفاده از ابزار موجود در سامانه سما می‌توانیم از نرخ هدر رفت تسهیلات نا سالم برخی بانک‌ها کم کنیم زیرا در مواردی مشاهده شده بود که یک بانک به فردی یا ارگان تسهیلات داده و آن فرد با تسهیلات بانکی در فرانسه اقدام به خرید ویلا کرده بود اگر این تسهیلات ناسالم کاهش یابد مسیر درست تسهیلات می‌تواند به سمت تولید مسکن باز شود.

نوروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی هم با بیان اینکه اگر مشکل زمین حل شود مشکل مسکن هم حل خواهد شد گفت: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی آنقدر زمین خالی دارد که بتواند برای تولید حدود یک میلیون واحد در سال اول اجرای طرح افزایش و جهش تولید مسکن قدم بردارد اما برای باقی راه باید بانک‌ها و سایر ارگان‌ها پای کار بیایند و زمین‌های خود را به صورت تهاتر یا فروش در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

او ادامه داد: ما به دنبال شهرسازی هستیم و اگر ارگان‌ها، اقدام به ارائه زمین‌های خود کنند می‌توانیم در جاهای بهتری برای مردم خانه سازی کنیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس: بخش زیادی از خانه‌های خالی، نقشی در بازار مسکن ندارند

در ادامه این برنامه، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز گفت: طبق آماری که در دست داریم در کشورمان حدود دو میلیون واحد خالی وجود دارد برای اینکه این واحدهای خالی در بازار مسکن جاری شوند به آنها مالیات بر خانه‌های خالی، اعمال کرده ایم البته این قانون در دولت قبلی هم وجود داشت اما به دلیل کم بودن مالیات، بازدارندگی چندانی در مورد ایجاد خانه‌های خالی ایجاد نکرد به همین دلیل در دولت فعلی، میزان مالیات‌ها افزایش یافت.

وی از شناسایی بیش از یک میلیون واحد مسکونی خالی تا این لحظه خبر داد و افزود: پس از معرفی این تعداد واحد خالی به امور مالیاتی و ثبت مالیات برای این یک میلیون واحد شناسایی شده مالکین این خانه‌ها ترجیح خواهند داد املاک خود را یا بفروشند و یا اجاره دهند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس هم گفت: تعداد زیادی از حدود دو میلیون خانه خالی موجود در کشور عمدتاً خانه‌های بزرگ و لوکس هستند که طبیعتاً، مخاطب ما نمی‌تواند از این خانه‌ها بهره مند شود هر چند اعمال مالیات بر این خانه‌ها به حرکت بازار مسکن کمک خواهد کرد.

کارشناس مسکن: ۷۰ درصد جمعیت تهران زیر خط فقرند

فرید قدیری دیگر مهمان برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: طبق آمار رسمی به ثبت رسیده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی، نرخ جمعیت زیر خط فقط مسکن در ایران ۱/۸ برابر نرخ متعارف جهانی است.

او ادامه داد: ۴۰ درصد از خانوار ایرانی زیر خط فقر مسکن به سر می‌برند، خانواده‌هایی که بیش از ۳۰ درصد هزینه ماهانه یا سالانه خود را صرف اجاره بها و هزینه‌های مرتبط با تهیه مسکن می‌کنند فقیران مسکن محسوب می‌شوند این نرخ در تهران به ۷۰ درصد جمعیت استان رسیده است.

کارشناس مسکن تصریح کرد: بیش از دو سوم تهران نشینان هزینه‌ای که برای اجاره بها و تهیه مسکن می‌دهند بیشتر از رقم پرداختی سایر کشورهای دنیاست.

قدیری گفت: در ایران بر اساس آخرین آمار مربوط به سال ۹۸، یک زوج ساکن تهران حدود ۶۶ سال طول می‌کشد که خانه دار شوند، البته این موضوع، یک شرط محال هم دارد و آن اینکه نرخ مسکن با شرایط تورمی دستمزد آن فرد برابری داشته باشد و متأسفانه هیچگاه این اتفاق نمی‌افتد، زیرا نرخ مسکن همیشه بیشتر از تورم کشور است.

او افزود: مدت خانه دار شدن یک زوج در کشور به طور میانگین حدود ۳۳ سال و این در حالی است که در دنیا تعریف شده حدود ۱۰ تا ۱۲ سال طول می‌کشد تا یک فرد بتواند با پس انداز خود خانه دار شود.

کارشناس مسکن با اشاره به الزام دولت سیزدهم برای تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن، ادامه داد: در حال حاضر حدود ۴/۵ میلیون واحد خالی در کشور وجود دارد این در حالی است که هنوز حدود ۷۰ هزار واحد از پروژه مسکن مهر تحویل صاحبانشان نشده حال اینکه قانون جهش تولید مسکن که رئیس جمهور طبق آن، الزام تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار داده برای این ۴/۵ میلیون واحد خالی هم تدبیری کرده یا خیر، به نظر بنده تدبیری نکرده، زیرا راه حلی ساده برای این موضوع وجود دارد مبنی بر اعمال مالیات بر خانه‌های خالی و این قانون در کشور ما اجرا نمی‌شود.

قدیری اضافه کرد: دولت اجرایی کردن چنین قانونی را رها کرده و سراغ راهی رفته که نه زمانش مشخص است و نه ابزاری برای اجرای آن فراهم است.