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۲ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۵۰

مشاور وزیر راه:

وزارت راه زمین خالی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی دارد

وزارت راه زمین خالی برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی دارد

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مسکن گفت: افزایش تولید مسکن و کنترل تقاضا می‌تواند قیمت را کنترل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، ابوالفضل نوروزی شب گذشته ۱ آبان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: افزایش عرضه مسکن و کنترل تقاضا و ورود سرمایه به بازار مسکن دو رکن و دو بال مؤثر در قیمت مسکن هستند که البته باید همزمان شکل بگیرد.

او ادامه داد: در حال حاضر، آماری که در خصوص خانه‌های خالی در کشور وجود دارد مربوط به سال‌های قبل است با این حال برخی از خانه‌های خالی به عنوان خانه دوم و تفرجگاه در حال استفاده است گرچه خانه‌های خالی در شمال تهران می‌تواند پس از اعمال مالیات و اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، به صورت پلکانی قیمت خانه‌های دیگر سطوح کشور را نیز کاهش دهد.

مشاور وزیر راه و شهرسازی، تأمین منابع مالی جهت تولید مسکن را منوط به ایجاد صندوق ملی مسکن و چند راه دیگر دانست و افزود: این صندوق به طور مستقیم از بودجه استفاده نمی‌کند بلکه اقساط برگشتی مسکن مهر درآمدهای حاصل از فروش و واگذاری اجاره‌های ۹۹ ساله خانه و زمین و درآمد حاصله از جرایم مالیاتی بانک‌ها بخشی از درآمد این صندوق را تشکیل می‌دهد.

وی تصریح کرد: با استفاده از ابزار موجود در سامانه سما می‌توانیم از نرخ هدر رفت تسهیلات نا سالم برخی بانک‌ها کم کنیم زیرا در مواردی مشاهده شده بود که یک بانک به فردی یا ارگان تسهیلات داده و آن فرد با تسهیلات بانکی در فرانسه اقدام به خرید ویلا کرده بود اگر این تسهیلات ناسالم کاهش یابد مسیر درست تسهیلات می‌تواند به سمت تولید مسکن باز شود.

نوروزی مشاور وزیر راه و شهرسازی هم با بیان اینکه اگر مشکل زمین حل شود مشکل مسکن هم حل خواهد شد گفت: در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی آنقدر زمین خالی دارد که بتواند برای تولید حدود یک میلیون واحد در سال اول اجرای طرح افزایش و جهش تولید مسکن قدم بردارد اما برای باقی راه باید بانک‌ها و سایر ارگان‌ها پای کار بیایند و زمین‌های خود را به صورت تهاتر یا فروش در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند.

او ادامه داد: ما به دنبال شهرسازی هستیم و اگر ارگان‌ها، اقدام به ارائه زمین‌های خود کنند می‌توانیم در جاهای بهتری برای مردم خانه سازی کنیم.

رئیس کمیسیون عمران مجلس: بخش زیادی از خانه‌های خالی، نقشی در بازار مسکن ندارند

در ادامه این برنامه، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز گفت: طبق آماری که در دست داریم در کشورمان حدود دو میلیون واحد خالی وجود دارد برای اینکه این واحدهای خالی در بازار مسکن جاری شوند به آنها مالیات بر خانه‌های خالی، اعمال کرده ایم البته این قانون در دولت قبلی هم وجود داشت اما به دلیل کم بودن مالیات، بازدارندگی چندانی در مورد ایجاد خانه‌های خالی ایجاد نکرد به همین دلیل در دولت فعلی، میزان مالیات‌ها افزایش یافت.

وی از شناسایی بیش از یک میلیون واحد مسکونی خالی تا این لحظه خبر داد و افزود: پس از معرفی این تعداد واحد خالی به امور مالیاتی و ثبت مالیات برای این یک میلیون واحد شناسایی شده مالکین این خانه‌ها ترجیح خواهند داد املاک خود را یا بفروشند و یا اجاره دهند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس هم گفت: تعداد زیادی از حدود دو میلیون خانه خالی موجود در کشور عمدتاً خانه‌های بزرگ و لوکس هستند که طبیعتاً، مخاطب ما نمی‌تواند از این خانه‌ها بهره مند شود هر چند اعمال مالیات بر این خانه‌ها به حرکت بازار مسکن کمک خواهد کرد.

کارشناس مسکن: ۷۰ درصد جمعیت تهران زیر خط فقرند

فرید قدیری دیگر مهمان برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: طبق آمار رسمی به ثبت رسیده از سوی وزارت مسکن و شهرسازی، نرخ جمعیت زیر خط فقط مسکن در ایران ۱/۸ برابر نرخ متعارف جهانی است.

او ادامه داد: ۴۰ درصد از خانوار ایرانی زیر خط فقر مسکن به سر می‌برند، خانواده‌هایی که بیش از ۳۰ درصد هزینه ماهانه یا سالانه خود را صرف اجاره بها و هزینه‌های مرتبط با تهیه مسکن می‌کنند فقیران مسکن محسوب می‌شوند این نرخ در تهران به ۷۰ درصد جمعیت استان رسیده است.

کارشناس مسکن تصریح کرد: بیش از دو سوم تهران نشینان هزینه‌ای که برای اجاره بها و تهیه مسکن می‌دهند بیشتر از رقم پرداختی سایر کشورهای دنیاست.

قدیری گفت: در ایران بر اساس آخرین آمار مربوط به سال ۹۸، یک زوج ساکن تهران حدود ۶۶ سال طول می‌کشد که خانه دار شوند، البته این موضوع، یک شرط محال هم دارد و آن اینکه نرخ مسکن با شرایط تورمی دستمزد آن فرد برابری داشته باشد و متأسفانه هیچگاه این اتفاق نمی‌افتد، زیرا نرخ مسکن همیشه بیشتر از تورم کشور است.

او افزود: مدت خانه دار شدن یک زوج در کشور به طور میانگین حدود ۳۳ سال و این در حالی است که در دنیا تعریف شده حدود ۱۰ تا ۱۲ سال طول می‌کشد تا یک فرد بتواند با پس انداز خود خانه دار شود.

کارشناس مسکن با اشاره به الزام دولت سیزدهم برای تولید سالانه یک میلیون واحد مسکن، ادامه داد: در حال حاضر حدود ۴/۵ میلیون واحد خالی در کشور وجود دارد این در حالی است که هنوز حدود ۷۰ هزار واحد از پروژه مسکن مهر تحویل صاحبانشان نشده حال اینکه قانون جهش تولید مسکن که رئیس جمهور طبق آن، الزام تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار داده برای این ۴/۵ میلیون واحد خالی هم تدبیری کرده یا خیر، به نظر بنده تدبیری نکرده، زیرا راه حلی ساده برای این موضوع وجود دارد مبنی بر اعمال مالیات بر خانه‌های خالی و این قانون در کشور ما اجرا نمی‌شود.

قدیری اضافه کرد: دولت اجرایی کردن چنین قانونی را رها کرده و سراغ راهی رفته که نه زمانش مشخص است و نه ابزاری برای اجرای آن فراهم است.

کد مطلب 5334829

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    نظرات

    • IR ۱۷:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۲
      71 0
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      جناب قدیری مدافع مالیات سالانه از املاک است و مقالات ایشان بطور مستمر در یکی از روزنامه های اقتصادی منتشر میشود...این کارشناس گرامی باید توجه داشته باشد هر قانونی در سایر کشورها موفق است لزوما در ایران موفق نخواهد بود.مالیات ستانی عادلانه مستلزم بهبود فضاي كسب و كار و كنترل تورم است.اينجا ايران است!
    • IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
      69 0
      پاسخ
      می گفتند که دو و نیم میلیون خانه خالی است و حالا می گویند که یک میلیون خانه خالی پس باید گفت یا فهمیده اند که این قانون مجلس انقلابی نادرست است و یا حقوقی ها از مالیات برخانه های خالی خارج شده اند.
      • IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۳
        78 0
        آمار خانه های خالی قابل استناد و صحیح نیست و بیشتر برای خرید زمان است با این اجاره های بالا کسی بدون دلیل از خیر این اجاره نمی گذرد .خانه های خالی بیشتر مسکن مهر های دور افتاده و ناايمن و املاک متراژ بالا و گران قیمت کم متقاضی است والبته فشار به بانکها برای مطیع نمودن و امتیازگیری از آنها.
    • IR ۱۰:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      67 0
      پاسخ
      عنابستانی شده عضو کمیته فضای مجازی مجلس، میخواد کاری کنه که دیگه سیلی زدن امثال خودشون به صورت مردم در فضای مجازی پخش نشه.هر جای دنیا بود طرف با این آبروریزی که انجام داده تا حالا استعفا داده بود.این یکی از نمایندگان مجلس.امثال اینا مردم رو تهدید به خوداظهاری میکنن.وای به حال مردم با این نمایندگان
    • IR ۱۱:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      72 0
      پاسخ
      به گفته ثروتی نماینده مجلس دوره نهم،نمایندگان هر دوره وام مسکن و خودرو میگیرند ۳۰ تا ۴۰ میلیون حق دفتر میگیرند علاوه بر حقوق.اینا که وضعشون خیلی خوبه.چرا دست از سر مردم برنمیدارن.اموال خودشون رو اعلام نمیکنن ولی مدام مردم را تهدید به خوداظهاری و جریمه میکنن و باعث فرار سرمایه ها شدند.
    • IR ۱۱:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      67 0
      پاسخ
      هر کسی میاد فکر ایل و تبارش هست مثل زاکانی برای دامادش حکم زده اونوقت میگه قرار نیست یک ریال هم بگیره رسما مردمو خر فرض کردن.استخدام برای دیگران ممنوع برای فک و فامیلش ایرادی ندارد
      • IR ۲۰:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
        49 0
        بالاخره زاکانی فهمید اشتباه کرده حکم دامادشو لغو کرد اما این نمایندگان مجلس نفهمیدن قانون مالیات بر خانه های خالی که کپی برداری از قوانین خاک خورده کشورهای دیگر است باید لغو بشه.
      • IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
        58 0
        اتفاقا باید از کسانی ترسید که قرار نیست رسما حتی یک ریال دریافت کنند ولی در شهرداری ها قراردادهای زیادی امضا میشود با پورسانت های بالا. بهتر است زاکانی بقیه را خر فرض نکند
    • IR ۱۱:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      74 0
      پاسخ
      خاندوزی قبل وزیر شدن میخواست بورس رو نجات بده همین که به قدرت رسید همه چی یادش رفته فقط مصمم هست از حیب مردم به بهانه مالیات خانه خالی پول بره تو خزانه دولت.اگه اقتصاد بلد بودی میفهمیدی که از تورم مالیات نمیگیرن.الان فقط میخواد به همکلاسی ها پست بده.خوشبحالشون
    • IR ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      65 0
      پاسخ
      خدا رو شکر که مردم استقبال نکردن.کجای دنیا این همه مالیات میگیرن.مردم هر روزه بابت نفس کشیدن هم دارن مالیات میپردازند
    • IR ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      68 0
      پاسخ
      مقام معظم رهبری در سخنان اخیرشان فرمودند:مسؤلان در تصمیماتشان باید رعایت عدالت را مورد توجه قرار دهند و همیشه به اهمیت اعتماد سازی بین مردم و مسئولین تذکر میدهند ...قوانینی که مورد اعتراض مردم است و با اقبال عمومی روبرو نمیشود محکوم به شکست است اما مردم متضرر ميشوند و مسؤلين توبيخ نميشوند!
    • IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      59 0
      پاسخ
      آقای قالیباف شما که میگویید هر جا مردم را حذف کردیم آسیب دیدیم چرا در تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی مردم را حذف کردید و نظرات مردم برای شما اهمیتی ندارد بقول بعضیها که میگن خانه های خالی برای ۴ درصد هست چرا همه مردم را تهدید به خوداظهاری و جریمه میکنید.
      • IR ۰۰:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۳
        34 0
        شما سالهاست که مردم را حذف کردید
    • IR ۲۰:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      61 0
      پاسخ
      جناب رئیس مجلس وقتی مردم از سامانه املاک استقبال نکردن یعنی شما در تصویب این قانون مردم را کنار گذاشتید.سریعتر این قانون را لغو کنید و مستقیم بروید سراغ ۱۰۰۰ خانه ای ها نه اینکه مردم عادی را تهدید به خوداظهاری و جریمه کنید.مثل زاکانی از اشتباهاتتان درس بگیرید
    • IR ۲۰:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      63 0
      پاسخ
      دستاورد مجلس انقلابی فرار سرمایه ها به کشور ترکیه و نجات اقتصاد ورشکسته ترکیه،نمایندگان مجلس یازدهم دست مریزاد که با تصویب قانونهای شکست خورده اقتصاد ایران را نابود کردید.واقعا هدفتان از نماینده مجلس شدن چیست؟شکوفایی یا نابودی
    • IR ۰۳:۱۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۷
      54 0
      پاسخ
      قبل از اجرای این قانون باید نمایندگان مجلس و دولت تکلیف قانون موسوم به از کجا آورده ای را روشن کنند و توضيح دهند چرا مردم بجای زندگی بایدائما نگران افزایش تورم و حفظ ارزش دارایی خود باشند! بجای سرک کشیدن در زندگی مردم به وظيفه خود كه خدمت به كشور است عمل كنيد فراموش نكنيد حقوقتان از بیت المال است.
    • IR ۰۳:۲۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۷
      57 0
      پاسخ
      در تمام کشور ها درصدی از خانه ها به عنوان ذخیره بازار مسکن خالی است پر کردن تمام خانه ها نه منطقی است و نه شدنی! بیشتر خانه های خالی متعلق به بانکها،نهادها،بیمه ها و دولت است که با توجه به تعداد شان باید سراغ آنها رفت ..حتی حقوقی ها هم در داشتن خانه خالی مقصر نیستند ...مشکل اقتصاد کلان کشور است.
    • IR ۱۷:۴۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۷
      59 0
      پاسخ
      با توجه به شعار های تعدادی از مسئولین و اعمال آنها در چند وقت اخیر که بر خلاف شعارهای داده شده بوده باید اموال مسئولین و دارایی خود و فرزندانشان و سرمایه های خارج شده احتمالی توسط این عزیزان برای مردم شفاف شود تا مشخص گردد حامی واقعی محرومان چه کساني هستند تعداد خانه خالی مسئولین اعلام شود.
    • IR ۱۸:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۷
      60 0
      پاسخ
      بسیار جای تاسف است که قوانین مجلس و عملکرد و سخنان مسئولین بجای آنکه در جهت اعتماد سازی و وحدت تمام طبقات جامعه برای کمک به کشور باشد بیشتر مردم را با یکدیگر درگیر کرده و در این شرایط بد اقتصادی و تحریم ظالمانه موجب خروج انواع سرمايه از كشور ميشوند.بايد به مجلسيان تذكر جدى داده شود.
    • IN ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۷
      64 0
      پاسخ
      مالکين واحدهای خالی بداند که مالیات بر مهریه هم در راه است!...مالیات بر جهیزیه به عنوان مکمل مالیاتی ایده خوبی است و جهت افزایش موالید مالیات تصاعدی بر خانواده هاي کم فرزند بسیار هوشمندانه است .چرا در کشور ما مجلس برای هر کاری از مردم مالیات میگیرد!!.چقدر کيوون در سریال برره نقشش را خوب بازی میکرد.
    • IR ۰۱:۲۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
      52 0
      پاسخ
      فرونشست زمین بمب ساعتی برای تهران و نمایندگان بیسواد با تصویب مالیات بر خانه های خالی میخواهند جمعیت تهران را بیشتر کنند که به همان نسبت مصرف آب هم بیشتر میشود و خطر فرونشست زمین مردم را تهدید میکند.
    • IR ۱۲:۵۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۸
      50 0
      پاسخ
      هر دم از اين باغ برى می رسد...پس از نواختن سیلی آبدار نماینده قانون گذار بر صورت مامور قانون نوبت به نماینده دنا پلاس سوار که حال لودر سوار شده و قصد تخریب دیوار دانشگاه آزاد را دارد رسیده !!..نگرانی باید جدی تر از مالیات خانه خالی باشد!..یک باشگاه بوکس کنار مجلس برای تخلیه انرژی احداث کنید ....
      • IR ۱۶:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۷
        26 0
        عقده دارن درخانواده خودشون کسی آدم حسابشون نمیکنه برای مردم شاخ شدن.
    • IN ۲۱:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۹
      52 0
      پاسخ
      دليل خريد ملک توسط شخصیت های حقیقی و حقوقی به شکل عام سوداگری،احتکار و دلالی نيست بلکه بخاطر کاهش ارزش پول ملی است در صورت ثبات اقتصادی کسی پولش را در بازارهای دیر نقد شونده حبس نمی کند خرید املاک مازاد در ایران از سوی هر کسی بهتر از فرار سرمایه به کشورهای دیگر است.
    • IR ۲۱:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۲
      49 0
      پاسخ
      تصویب قوانین مالیاتی چند باره از بخش مسکن و تیر خلاص مالیات بر خانه های خالی موجب شده خریداران مسکن دوم و چندم و بساز بفروش ها و دست اندر کاران بخش مسکن به کشورهای اطراف مهاجرت کنند در ترکیه با افزایش ارزش لیر در آینده سود خوبی نصیب سرمایه گذاران مسکن خواهد شد .میزان تخریب این قوانین معلوم میشود.
    • IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۰/۰۸/۱۵
      31 0
      پاسخ
      مشكل مردم در رابطه با مسكن نبود تناسب منطقی بین درآمد و قیمت مسکن است ربطی به خانه های خالی ندارد و تعداد مسکن از تعداد خانوار بیشتر است مجلس و دولت به فکر درآمد متناسب با تورم باشند ...طرح جهش مسکن با توجه به قیمت و اقساط و محل اجرای آن مشکل مسکن را حل نمی کند اما تورم و رانت زیادی ایجاد خواهد کرد
    • IR ۰۲:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۳
      34 0
      پاسخ
      در اینکه مسکن نیاز اساسی مردم است شکی نیست ...ده برابر شدن قیمت مسکن در ده سال اخیر بدلیل بیست و پنج برابر شدن قیمت ارز است که تثبيت آن وظيفه بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت هاست ...خودرو،طلا،لوازم خانگی و اقلام معیشتی هم به تناسب ارز گران شده...مدافعان انواع مالیات دنبال اهداف مورد نظر خود هستند .
    • US ۱۵:۳۲ - ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
      28 0
      پاسخ
      دولت،مجلس و اداره ماليات با دريافت انواع ماليات نجومی در تمام مراحل ،از خرید زمین گرفته تا مرحله اتمام از بخش مسکن با تهدید و تنبیه موجب خروج سرمایه به ترکیه برای نجات اقتصاد این کشور شوند ...مالیاتها گزنده باشد تا فرار سریعتر صورت گیرد...با تشکر از طرف اردوغان و دارو دسته اش.

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