به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان تعاون روستایی، اسماعیل قادری‌فر در دیدار با هیأت نمایندگان آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (جایکا) ضمن تاکید بر استمرار همکاری‌های جایکا با ایران، سه زمینه صنایع تبدیلی، انتقال تجربیات موفق در خصوص نظام‌های بهره‌برداری و برگزاری نشست‌های همرسانی در خصوص توسعه کیفی تعاونی‌ها را از زمینه‌های همکاری مشترک با جایکا خواند.

وی افزود: ایران به واسطه تنوع اقلیمی و زمین‌های مستعد و گونه‌های فراوان گیاهان دارویی جز اولین‌ها در دنیاست و همکاری جایکا و انتقال دانش فنی مناسب با زیرساخت‌های کشاورزی سبب توسعه کشاورزی، اشتغال‌زایی و یکسان‌سازی مناطق روستایی کشور خواهد شد.

قادری‌فر خاطرنشان‌کرد: کشاورزی ابزار قدرتمند تولید و معیشت جامعه کشاورزان است که می‌توان با استفاده از انتقال تجارب مفید گام‌های اثربخشی در ارتقای بخش کشاورزی برداشت.