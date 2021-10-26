برنامه ریزی برای ایجاد ۴۵۰ فرصت شغلی در دره شهر

کاظم طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اشتغالزایی و کسب درآمد برای مددجویان یکی از اهداف بلند نهادهای حمایتی است که میتوان با پرداخت تسهیلات در حوزه اشتغال جمع کثیری از افراد جویای کار از درآمدزایی پایدار برخوردار شوند.
وی افزود: اغلب مددجویان وام گیرنده پس از مدتی خودکفا میشوند، در این راستا برای سال ۱۴۰۰ نیز ایجاد ۴۵۰ فرصت شغلی جدید برای مددجویان شهرستان دره شهر برنامه ریزی شده است.
رئیس کمیته امداد دره شهر اضافه کرد: تا به امروز ۳۰۰ فرصت شغلی در شهرستان دره شهر محقق شده است.
وی عنوان کرد: اجرای طرحهای متنوع تولیدی و تولید باکیفیت یعنی برداشتن گامهای اساسی برای خودکفایی است.
طاهری افزود: تسهیلات کم بهره کمیته امداد میتواند زمینه را برای کارآفرینی و اشتغالزایی مددجویان فراهم کند.
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