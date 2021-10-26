باید در فضای مجازی قلمرو اسلامی ایجاد کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، سید ابوالحسن فیروزآبادی در پانزدهمین وبینار از سی و پنجمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی افزود: فضای مجازی باعث ایجاد یک اکوسیستم و زیست بوم جدیدی شده که در این زیست بوم ویژگی‌هایی همچون مخاطب جهانی با ارتباط تمام وقت بدون هیچ مانعی وجود دارد؛ این پدیده اولین بار است که در جامعه بشری اتفاق می‌افتد.

وی با اشاره به اینکه در این فضا مفاهیم و واژه‌های جدید همچون قدرت و جهاد شکل گرفته، گفت: در فضای مجازی از لحاظ تکنولوژی شرایطی فراهم شده که آحاد بشر می‌توانند محتواها را به صورت ارزان و در دسترس تهیه کرده و مورد استفاده قرار دهند.

فیروزآبادی تاکید کرد: پیش‌تر قدرتی که باعث می‌شد یک فکر یا اندیشه تثبیت شده و در جامعه در این زمینه اقناع صورت گیرد، قدرت‌های سخت بود اما امروز شاهد فتوحاتی هستیم که بدون جنگ و اعمال قدرت سخت با قدرت نرم از طریق فضای مجازی به دست می‌آیند و اندیشه، افکار و پیروان جدیدی در حال بروز هستند.

وی با بیان اینکه قدرت نرم که قدرت اقناع سازی مبتنی بر فضای مجازی است، ویژگی‌های خاص خود را دارد که از جمله ویژگی‌های آن شبکه‌ای بودن این قدرت است، گفت: در این فضا روی پلتفرم‌ها و محیط‌هایی که توسط غیر مسلمان‌ها ساخته شده، مسلمانان می‌توانند افکار خود را عرضه کنند اما به دلیل اینکه این پلتفرم‌ها و این زیست بوم جدید از قواعدی پیروی می‌کند که این قواعد توسط بنیان گذاران و صاحبان فناوری‌ها و سرمایه در این حوزه شکل می‌گیرد، یک محیط از پیش تعیین شده است که اگر مسلمانان بخواهند در این فضا فعالیت کنند مجبور به پیروی از قواعد آن هستند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: بر همین اساس تاکنون شاهد دخالت‌هایی تحت برچسب‌های ترویج خشونت در این فضا بودیم که به دلیل همسویی با مصالح و منافع نظام غربی نسبت به حذف و اصلاح مطالب اقدام شده است. بر همین اساس تاکید ما بر اینکه باید در این دوره تاریخی که ضرورت دارد تا در این زیست بوم زندگی کرده و از مزایا و فرصت‌های آن استفاده کنیم، برای زندگی راحت تر و مبتنی بر اطلاعات وسیع‌تر و دانش، قلمرو اسلامی ایجاد کنیم.

فیروزآبادی تصریح کرد: قلمرو اسلامی را نمی‌توانیم روی پلتفرم‌ها و سرزمین‌های مجازی که غربی‌ها برای ما فراهم کردند ایجاد کنیم، بر همین اساس توصیه می‌کنم تا مسلمانان تلاش کنند تا در فضای مجازی قلمرو سازی بدون تعارض کنند. چرا که در صورت تعارض قلمرو به دلیل وابستگی به تعداد کاربر و میزان تعامل آنها برای قدرت محکوم به نابودی خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه علما و زمامداران اسلامی تلاش کنند که در این مسیر حرکت کنند تا شاهد قلمرو اسلامی در فضای مجازی باشیم، گفت: این قلمرو باید بر اساس اصول مودت، مهربانی، احترام به یکدیگر و عدم استفاده از افترا، دروغ و کینه ورزی شکل گرفته و بیش از هر زمان دیگر بحث وحدت و همکاری اسلامی در جهان ضرورت دارد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی خطاب به همه اندیشمندان و فعالانی که می‌توانند در فضای مجازی صاحب اثر وسیع باشند، اظهار داشت: در این قلمرو سازی که شبکه ای است ما باید حداکثر همکاری و همبستگی را داشته باشیم.

وی با اشاره به تحولات فضای مجازی که در طول زمان بسیار کوتاه بیشترین محتوا و اطلاعات را در اختیار کاربران قرار می‌دهد، افزود: این اطلاعات وسیع قدرت تحلیل و تجزیه را متناسب با میزان ورودی داده برای مخاطب ایجاد نمی‌کند و بر همین اساس ما با دوران نابسامانی و اختلالات فکری روبرو هستیم که در برآوردی که متخصصان این حوزه داشتند بروز و ظهور فرقه‌های کوچک منحرف حاصل آن بوده است.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: در این فضا مشکلاتی همچون پژواک و صداهای مشابه مطرح است که به سمت افراط، افراد را سوق می‌دهد و شاید یکی از دلایل اینکه جریان‌های افراطی در جهان بسیار در حال شکل گیری است و شاهد رفتارهای خارج از انتظار همچون عملیات‌های انتحاری مکرر که در طول زندگی بشر بی سابقه بوده، برآمده از این خصایص منفی و تهدیدهای فضای مجازی است که خاصیت جهانی بودن آن باعث می‌شود که افراد و گروه‌ها همدیگر را پیدا کنند.

فیروزآبادی گفت: عملکرد پلتفرم‌های غربی نیز این شرایط را به دلیل ارائه پیشنهادهای جدید در همان رشته و سبک فعالیت کاربران تشدید می‌کنند و اینها در گروه خود و با پژواک صدای خودشان تفسیرشان از جهان فقط همان چیزی است که برآمده از فرقه خودشان است و جهان را با یک فیلتر می‌بینند و این بدان معناست که فرد در گروه خود پژواک صدای خود را می‌شنود و تصورش از جهان بیرونی به این نحو شکل می‌گیرد که همه دنیا همان چیزی است که در این پلتفرم به آن عرضه می‌کنند.

وی برای مقابله با این تهدیدات با تاکید بر ایجاد قلمرو در فضای مجازی گفت: تا زمانی که در فضای مجازی قلمروسازی صورت نگرفته، بر علما و اندیشمندان اسلامی است که سواد مسلمین که همان سواد دیجیتالی تعبیر می‌شود را افزایش دهند و آنها را برای استفاده صحیح از این فضا توجیه کنند به نحوی که انسان در فضای کانالیزه بسته قرار نگیرد و بتواند کل جهان را ببیند و قدرت تجزیه و تحلیل مطالب را داشته باشد.

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به خصوصیت فناوری پایه این زیست بوم و ارائه خدمات و کاربری‌های جدید که مبتنی بر تمدن غربی است، افزود: این خدمات اعجاب و بهت انگیزی در تصویر سازی زندگی بدون اشکال و بهشت گونه در غرب برای مسلمانان ایجاد می‌کند و همین امر باعث هجرت‌های دسته جمعی مسلمانان می‌شود که در واقع همراه با نوعی خودکشی دسته جمعی به دلیل مسیرهای پرخطر همچون عبور از دریاها برای دسترسی به آن است و این یک وظیفه بسیار سنگین بر دوش علمای اسلامی است که در این تجزیه و تحلیل و در این برداشت عام که در پلت فرم غربی برای کاربران مسلمان ایجاد شده آنها را یاری کرده و تصویری روشن از آن چیزی که در ظاهر نمایش داده می‌شود ارائه کنند.

وی تاکید کرد: این روشن سازی توسط دانشمندان اسلامی، متفکران و زمامداران اسلامی متأسفانه بعضاً با روش‌های سنتی، غیر شبکه ای و غیر تعاملی به صورت سخنرانی‌های یک طرفه صورت می‌گیرد و مسلمانان بدون یار و چراغ راهنما در این صحرا و هجومی که مقام معظم رهبری از آن تعبیر به تهاجم فرهنگی کردند رها شده اند.

فیروزآبادی گفت: جوانان مسلمان که قدرت شناخت، تجزیه و تحلیل مطالب را ندارند، بدون سلاح در این جنگ رها شده و تحت فشار سنگین این فضا که مبتنی بر فناوری و پوزیتیویسم غربی و انکار معنویت است قرار گرفته اند، که امید دارم تا پیش از اینکه لطمات سنگینی متحمل شویم با همت و ایمان مسلمانان و تلاش متفکران و زمامداران این مشکل جامعه اسلامی نیز پشت سر گذاشته شود.