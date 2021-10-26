ماده‌ اولیه داروی مکمل باروری تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، علی دسترس مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان، با اشاره به فرآیند تولید فرآورده هورمونی ایران‌ساخت برای کمک به باروری بانوان گفت: آن‌چه در داروی پروژسترون دنبال می‌کنیم، ماده اولیه و هم محصول نهایی است. دارویی که برای جلوگیری از سقط رحم از هفته ششم بارداری استفاده می‌کند.

وی افزود: تجویز مکمل پروژسترون بنا به دلایلی از جمله ناتوانی بدن در تولید این هورمون صورت می‌گیرد، رابطه‌ای حیاتی بین ترشح این هورمون و بارداری وجود دارد، به‌طوری‌که تمام بانوانی که تمایل به بارداری دارند به پروژسترون برای آماده‌سازی رحم و جایگزینی سلول نیاز دارند.

دسترس افزود: دارویی که در ایران تولید می‌شود، کاملاً بومی و قابل رقابت با محصولات مشابه جهانی است. بیش از ۹۰ درصد مواد اولیه این دارو در چین و آمریکا و ۱۰ درصد مابقی نیز در هند و ایران تولید می‌شود. سهم هند از این میزان بسیار پائین است و در دو سال اخیر نیز هیچ تولیدی در این زمینه نداشته است.

به گفته مدیر این شرکت، بنابراین درحال‌حاضر، تنها سه کشور در جهان مواد اولیه این دارو را تولید می‌کنند که ایران نیز در شمار آن‌ها قرار دارد. همین موضوع ظرفیتی را برای صادرات این فرآورده دارویی ایران‌ساخت به سایر کشورها فراهم کرده است.

وی خاطر نشان کرد: ماده اولیه داروی پروژسترون این شرکت دانش‌بنیان، در حالی‌که می‌تواند نیاز کشور را به‌طورکامل رفع کند، با تداوم این روند صادرات خود را از ابتدای سال آینده آغاز می‌کند.

دسترس افزود: در حال حاضر، نیاز داخلی این دارو ۱۲ تن در سال است که با افزایش این میزان به ۱۴ تن تا پایان سال، ۲ تن مازاد تولید، به کشورهای دیگر صادر می‌شود.کشورهای اروپایی از اصلی‌ترین مشتریان این فرآورده دارویی هستند.