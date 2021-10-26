رایزنی بارزانی با سفیر آمریکا در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اخبار العراق، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و ماتیو تولر، سفیر ایالات‌ متحده امریکا در عراق با یکدیگر دیدار کردند و درباره موضوعات مختلف از جمله انتخاباتی که دهم اکتبر جاری برگزار شد، به رایزنی پرداختند.

بر اساس این گزارش، در این دیدار که در اربیل برگزار شد، انتخابات پارلمانی عراق و نتایج آن و اوضاع عراق به طور کلی و همچنین تحولات سیاسی آینده‌ عراق مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

در بیانیه ریاست اقلیم کردستان عراق آمده است: طرفین در این دیدار اتفاق‌نظر داشتند که انتخابات عراق از نظر تکنیکی و بدون مشکل برگزار شد و بر اهمیت تشکیل دولتی فراگیر پس از تأیید نهایی نتیجه‌ انتخابات تأکید کردند کە پاسخگوی امیال و انتظارات هموطنان باشد.

این در حالی است که بسیاری از گروههای سیاسی عراقی به نتایج انتخاباتی که دهم اکتبر برگزار شد، اعتراض دارند.