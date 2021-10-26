  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۶:۴۴

در اربیل برگزار شد؛

رایزنی بارزانی با سفیر آمریکا در عراق

رایزنی بارزانی با سفیر آمریکا در عراق

رئیس اقلیم کردستان عراق با سفیر آمریکا در بغداد دیدار کرد و موضوعات مختلف از جمله انتخابات پارلمانی که اخیر برگزار شد و نتایج آن را مورد رایزنی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اخبار العراق، نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق و ماتیو تولر، سفیر ایالات‌ متحده امریکا در عراق با یکدیگر دیدار  کردند و درباره موضوعات مختلف از جمله انتخاباتی که دهم اکتبر جاری برگزار شد، به رایزنی پرداختند.

بر اساس این گزارش، در این دیدار که در اربیل برگزار شد، انتخابات پارلمانی عراق و نتایج آن و اوضاع عراق به طور کلی و همچنین تحولات سیاسی آینده‌ عراق مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

در بیانیه ریاست اقلیم کردستان عراق آمده است: طرفین در این دیدار اتفاق‌نظر داشتند که انتخابات عراق از نظر تکنیکی و بدون مشکل برگزار شد و بر اهمیت تشکیل دولتی فراگیر پس از تأیید نهایی نتیجه‌ انتخابات تأکید کردند کە پاسخگوی امیال و انتظارات هموطنان باشد.

این در حالی است که بسیاری از گروههای سیاسی عراقی به نتایج انتخاباتی که دهم اکتبر برگزار شد، اعتراض دارند.

کد مطلب 5336664

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها