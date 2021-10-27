  1. استانها
  2. یزد
۵ آبان ۱۴۰۰، ۹:۳۵

مدیر روابط عمومی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی یزد:

بازگشت ۷۱ جایگاه سوخت به مدار عرضه/عرضه سوخت سهمیه‌ای در ۳ جایگاه

بازگشت ۷۱ جایگاه سوخت به مدار عرضه/عرضه سوخت سهمیه‌ای در ۳ جایگاه

یزد- مدیر روابط عمومی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی استان یزد گفت: در حال حاضر ۷۱ جایگاه در سطح استان یزد به مردم سوخت آزاد عرضه می کنند.

محمدرضا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تلاش برای باز گرداندن جایگاه‌های سوخت به مدار عرضه ادامه دارد، اظهار داشت: استان یزد حدود ۱۰۰ جایگاه عرضه سوخت بنزین و نفت گاز دارد که تاکنون ۷۱ جایگاه در سطح استان به مدار عرضه بازگشته اند و سوخت آزاد به مردم عرضه می کنند.

وی یادآور شد: جایگاه سوخت شاهدیه، دانشگاه و صلاح نسب نیز به شرایط عادی بازگشته اند و مردم می توانند از این سه جایگاه، سوخت سهمیه ای دریافت کنند.

جلالی ادامه داد: برخی جایگاه‌ها نیز هنوز امکان ارائه خدمات به مردم را ندارند که تلاش برای وارد شدن این جایگاه‌ها به مدار عرضه ادامه دارد.

وی تصریح کرد: همه همکاران ما در تلاش برای رفع این مشکل تا ظهر امروز هستند اما از مردم انتظار صبوری و همراهی داریم و در صورتی نیاز ضروری به سوخت ندارند، به جایگاه‌ها مراجعه کنند.

جلالی عنوان کرد: مردم یزد همراهی خوبی داشته اند و امیدواریم با تداوم این همکاری بتوانیم مشکل موجود را هرچه سریعتر برطرف کنیم.

مدیر روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی استان یزد تاکید کرد: مردم باید بنزین آزاد را به نرخ ۳ هزار تومان و گازوئیل را به نرخ ۶۰۰ تومان به ازای هر لیتر دریافت کنند و عرضه خارج از این نرخ، تخلف است.

کد مطلب 5337018

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها