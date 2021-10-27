محمدرضا جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تلاش برای باز گرداندن جایگاه‌های سوخت به مدار عرضه ادامه دارد، اظهار داشت: استان یزد حدود ۱۰۰ جایگاه عرضه سوخت بنزین و نفت گاز دارد که تاکنون ۷۱ جایگاه در سطح استان به مدار عرضه بازگشته اند و سوخت آزاد به مردم عرضه می کنند.

وی یادآور شد: جایگاه سوخت شاهدیه، دانشگاه و صلاح نسب نیز به شرایط عادی بازگشته اند و مردم می توانند از این سه جایگاه، سوخت سهمیه ای دریافت کنند.

جلالی ادامه داد: برخی جایگاه‌ها نیز هنوز امکان ارائه خدمات به مردم را ندارند که تلاش برای وارد شدن این جایگاه‌ها به مدار عرضه ادامه دارد.

وی تصریح کرد: همه همکاران ما در تلاش برای رفع این مشکل تا ظهر امروز هستند اما از مردم انتظار صبوری و همراهی داریم و در صورتی نیاز ضروری به سوخت ندارند، به جایگاه‌ها مراجعه کنند.

جلالی عنوان کرد: مردم یزد همراهی خوبی داشته اند و امیدواریم با تداوم این همکاری بتوانیم مشکل موجود را هرچه سریعتر برطرف کنیم.

مدیر روابط عمومی شرکت پخش فرآورده های نفتی استان یزد تاکید کرد: مردم باید بنزین آزاد را به نرخ ۳ هزار تومان و گازوئیل را به نرخ ۶۰۰ تومان به ازای هر لیتر دریافت کنند و عرضه خارج از این نرخ، تخلف است.