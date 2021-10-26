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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۷:۰۳

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی:

سامانه های پدافندی باید تقویت شود/ مشکل فنی است

سامانه های پدافندی باید تقویت شود/ مشکل فنی است

شیراز- عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: هنوز گزارشی در خصوص اعمال مجرمانه در قطعی بنزین ارائه نشده با این حال باید سامانه های پدافند غیرعامل کشور تقویت شوند.

ابراهیم عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص قطعی سامانه هوشمند مدیریت سوخت بیان کرد: براساس گفته مسئولان وزارت نفت مشکلی که در سامانه مدیریت جامع سوخت ایجاد شده مشکلی فنی است.

وی اضافه کرد: یکی از مواردی که باید در کشور در خصوص سامانه‌های جامع مد نظر قرار بگیرد توجه به اصول پدافند غیرعامل است از این رو باید نسبت به تقویت موضوع پدافند غیرعامل در کشور توجه ویژه ای وجود داشته باشد تا از امکان اعمال خرابکارانه جلوگیری به عمل بیاید.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هنوز گزارشی در خصوص اعمال خرابکارانه به منظور قطع دسترسی به سامانه هوشمند مدیریت سوخت به مجلس ارائه نشده است.

کد مطلب 5336662

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    نظرات

    • IR ۱۹:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
      0 0
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      پمپ تا تعطیل است عکس نشان میدهد گزارش نشده الحمد اله
    • amin.heydari1357@gmail.com IR ۲۰:۵۳ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
      0 0
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      چرا تلویزیون اعلام نمیکنه حمله سایبری ؟ اگه مصلحته تو همین سایت های دولتی بگید که ما مردم هم متوجه شیم ، تو قبر پدر اسراییل و آمریکا سگ کثافت کنه ایشالله
    • IR ۲۱:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
      1 0
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      خوب گزارشی نشده پس اظهار نظر نکنیم بهتر است !

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