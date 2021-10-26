سامانه های پدافندی باید تقویت شود/ مشکل فنی است

ابراهیم عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص قطعی سامانه هوشمند مدیریت سوخت بیان کرد: براساس گفته مسئولان وزارت نفت مشکلی که در سامانه مدیریت جامع سوخت ایجاد شده مشکلی فنی است.

وی اضافه کرد: یکی از مواردی که باید در کشور در خصوص سامانه‌های جامع مد نظر قرار بگیرد توجه به اصول پدافند غیرعامل است از این رو باید نسبت به تقویت موضوع پدافند غیرعامل در کشور توجه ویژه ای وجود داشته باشد تا از امکان اعمال خرابکارانه جلوگیری به عمل بیاید.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هنوز گزارشی در خصوص اعمال خرابکارانه به منظور قطع دسترسی به سامانه هوشمند مدیریت سوخت به مجلس ارائه نشده است.