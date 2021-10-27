کشف ۷۱۲ راس احشام قاچاق در دهلران

به گزارش خبرگزاری مهر، فیض الله آزادخانی اظهار کرد: مرزبانان هنگ دهلران با رصد فعالیت‌های قاچاقچیان موفق به کشف ۶۷۳ راس گوسفند و۳۹ راس بز، جمعاً ۷۱۲ راس احشام قاچاق به ارزش تقریبی ۹ میلیارد ریال در حوزه استحفاظی گروهان مرزی عین خوش شدند.

وی گفت: در پی اخبار واصله مبنی بر فعالیت قاچاقچیان دام در حوزه گروهان مرزی عین خوش با اجرای طرح انسداد مرز، اجرای کمین و گشت‌های هدفمند بررسی موضوع در دستور کار مرزبانان این یگان قرار گرفت.

فرمانده هنگ مرزی دهلران بیان کرد: با استفاده از تجهیزات اپتیکی بروز و در اختیار مامورین اطلاعات رزم فعالیت قاچاقچیان زیر نظر قرار گرفت و در حالی که قصد داشتند با استفاده از بهره گیری از شیارها و تپه ماهورهای منطقه تعداد ۷۱۲ راس گوسفند و بز قاچاق را خارج کنند با حضور مرزبانان غافلگیر و با به جا گذاشتن احشام از منطقه متواری می‌شوند.

فرمانده هنگ مرزی دهلران ضمن تقدیر از زحمات شبانه روزی مرزبانان بیان داشت: هرگونه قاچاق خط قرمز ماست و به حکم قانون و پشتوانه مردم و مرزنشینان، امنیت در مرزها را برقرار می‌کنیم و به قاچاقچیان اجازه هیچ‌گونه فعالیتی را نخواهیم داد.