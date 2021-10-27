به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی، بزرگ‌ترین رویداد آسیایی در حوزه میراث‌فرهنگی امروز چهارشنبه و فردا پنجشنبه، پنجم و ششم آبان‌ماه ۱۴۰۰ برابر با ۲۷ و ۲۸ اکتبر ۲۰۲۱ با عنوان «ابتکار آسیایی برای حفاظت از میراث‌فرهنگی» و شعار «ارتقای گفتگوی بین تمدن‌ها و شکل دادن آینده قاره آسیا» برگزار می‌َشود.

در نخستین اجلاس گفت‌وگوی آسیایی برای حفاظت از میراث‌فرهنگی تمام کشورهای آسیایی از جمله ایران حضور فعال دارند.

در افتتاحیه این نشست، وزرای فرهنگ یا میراث‌فرهنگی و گردشگری کشورهای مختلف در حمایت از این اجلاس سخنرانی می‌کنند.

جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان عضو مؤسس در روز اول و در آئین افتتاحیه این نشست شرکت می‌کند و سفیر ایران در چین نیز سخنرانی کوتاهی خواهد داشت.

در روز دوم این اجلاس، مدیران حفاظت از میراث‌فرهنگی کشورهای آسیایی دیدگاه‌های خود را درباره ایجاد یک نهاد آسیایی و همکاری‌های مشترک بین کشورها به اشتراک خواهند گذاشت.

همچنین سید هادی احمدی روئینی، مدیرکل حفظ و احیا بناها، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، در این نشست دیدگاه‌های این وزارتخانه را ارائه خواهد کرد.

انتظار می‌رود در پایان این اجلاس و با اجماع تمام کشورهای آسیایی، یک نهاد و صندوق حمایت از میراث‌فرهنگی در قاره کهن شکل بگیرد.