دانش آموز خویی مدال برنز جهانی اختراعات ژنو سوئیس را کسب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آموزش و پرورش آذربایجان غربی، مسابقات جهانی و بین المللی اختراعات ژنو در روزهای ١٨ تا ٢١ جولای ٢٠٢١ ( ٢٧ تا ٣٠ تیرماه ١٤٠٠ ) به صورت مجازی در سوئیس و با حضور ٦٥٠ نوآور از سراسر جهان تحت نظر IFIA برگزار شد.

این مسابقات ویژه اعضای فدراسیون بین المللی مخترعان است که دانش آموزان در رشته‌های مختلف از جمله فنی مهندسی، علوم کامپیوتر، کشاورزی و محیط زیست، شیمی و زیست شناسی، پزشکی و … به رقابت پرداختند.

مخترعین ثبت شده در فدراسیون جهانی دارای پروژه‌های علمی و نوآورانه هستند و نام فاطمه پورحسن به عنوان مخترع جهانی با پسوند INV و دارای پروفایل و کد اختصاصی در محل دائمی این فدراسیون در ژنو سوئیس به ثبت رسید.

فاطمه پور حسن، مخترع ایرانی ثبت شده در فدراسیون جهانی، از دانش آموزان فعال آموزشگاه فرزانگان و پژوهش سرای دانش آموزی جابربن حیان شهرستان خوی است که زیر نظر راهنمایی‌ها و آموزش‌های دبیران و مدیریت این مرکز علمی موفق شد در سال‌های گذشته نیز مدال طلای جشنواره علوم و اختراعات کره جنوبی را کسب کند و دارای پروژه‌های علمی و نوآورانه‌ای است که این مهم نشانگر سطح بالای دانش و آموزش این نوآور است.