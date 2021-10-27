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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۷:۲۴

سفیر روسیه در عراق:

توافقی میان روسیه و ترکیه درباره سوریه وجود ندارد

توافقی میان روسیه و ترکیه درباره سوریه وجود ندارد

سفیر روسیه در عراق اعلام کرد: توافقی میان روسیه و ترکیه درباره سوریه وجود ندارد. ما در سوریه با ایران هم پیمان هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، آلبروس کوتراشیف سفیر روسیه در عراق بر توجه کشورش به عراق و تحقق ثبات در آن تأکید کرد.

کوتراشف گفت: منافع ما در منطقه در مقایسه با دوران شوروی کمتر است و می خواهیم روابط مستحکم با کشورهای منطقه داشته باشیم.

وی اعلام کرد: تروریست های بسیاری از روسیه به داعش در سوریه و عراق پیوسته اند. ما اهتمام زیادی به اوضاع عراق داریم و می خواهیم که باثبات باشد.

سفیر روسیه در عراق تاکید کرد: میانجی گری میان عربستان سعودی و ایران نشان از قدرت عراق دارد. همچنان که ایران می تواند عامل ثبات در منطقه باشد. ما در سوریه با ایران هم پیمان هستیم و در آنجا دشمن مشترک داریم.

کوتراشیف اعلام کرد: بین روسیه و ترکیه هیچ توافقی در خصوص سوریه وجود ندارد و سوریه هم پیمان استراتژیک ما است.

کد مطلب 5337601

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