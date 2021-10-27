توافقی میان روسیه و ترکیه درباره سوریه وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، آلبروس کوتراشیف سفیر روسیه در عراق بر توجه کشورش به عراق و تحقق ثبات در آن تأکید کرد.

کوتراشف گفت: منافع ما در منطقه در مقایسه با دوران شوروی کمتر است و می خواهیم روابط مستحکم با کشورهای منطقه داشته باشیم.

وی اعلام کرد: تروریست های بسیاری از روسیه به داعش در سوریه و عراق پیوسته اند. ما اهتمام زیادی به اوضاع عراق داریم و می خواهیم که باثبات باشد.

سفیر روسیه در عراق تاکید کرد: میانجی گری میان عربستان سعودی و ایران نشان از قدرت عراق دارد. همچنان که ایران می تواند عامل ثبات در منطقه باشد. ما در سوریه با ایران هم پیمان هستیم و در آنجا دشمن مشترک داریم.

کوتراشیف اعلام کرد: بین روسیه و ترکیه هیچ توافقی در خصوص سوریه وجود ندارد و سوریه هم پیمان استراتژیک ما است.