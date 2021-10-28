کاروان لجستیک آمریکا در «بغداد» هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، یک کاروان لجستیک دیگر ارتش ایالات متحده آمریکا بامداد امروز پنجشنبه در استان بغداد عراق هدف قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، تاکنون هیچ گروهی مسئولیت هدف قرار دادن این کاروان لجستیک نظامیان ایالات متحده آمریکا در استان بغداد را برعهده نگرفته است.

این در حالی است که چندی پیش نیز چند بمب کنار جاده‌ای در مسیر کاروان لجستیک متعلق به نظامیان آمریکایی در استان‌های ذی قار و الانبار منفجر شده بود.

گفتنی است، طی ماه‌های اخیر، کاروان‌های لجستیک ایالات متحده آمریکا بارها در نقاط مختلف عراق هدف قرار گرفته‌اند. با این حال، آمریکایی‌ها همچنان از پایبندی به مصوبه پارلمان عراق مبنی بر خروج هرچه سریع‌تر از خاک این کشور طفره می‌روند.