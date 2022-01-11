کاروان لجستیک ارتش آمریکا در «بغداد» هدف قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، یک کاروان لجستیک دیگر ارتش ایالات متحده آمریکا امروز سه شنبه در استان بغداد عراق هدف قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، تاکنون هیچ گروهی مسئولیت هدف قرار دادن این کاروان لجستیک نظامیان ایالات متحده آمریکا در استان بغداد را برعهده نگرفته است.

این در حالی است که بامداد امروز نیز یک کاروان لجستیک ارتش آمریکا در استان سماوه هدف حمله قرار گرفته بود.

گفتنی است، طی ماه‌های اخیر، کاروان‌های لجستیک ایالات متحده آمریکا بارها در نقاط مختلف عراق هدف قرار گرفته‌اند. با این حال، آمریکایی‌ها همچنان از پایبندی به مصوبه پارلمان عراق مبنی بر خروج هرچه سریع‌تر از خاک این کشور طفره می‌روند.